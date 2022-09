A Fusion Fuel revelou que está pronta para receber uma doação estimada de € 10 milhões para construir seu projeto de hidrogênio verde HEVO-Industria de 6,6 MW em Sines, Portugal.

O projeto contará com 300 unidades da empresa Geradores de Hidrogênio HEVO-Solar Integrado com posto de abastecimento de hidrogénio. Os geradores integram 144 eletrolisadores PEM miniaturizados montados na parte traseira de painéis fotovoltaicos concentrados de alta eficiência (CPV) instalados com rastreadores CPV.

Será necessário um investimento de capital de 25 milhões de euros para desenvolver o projeto. Estima-se que 764 toneladas de hidrogênio verde serão produzidas por ano, que serão usadas para propulsão e aplicações industriais na ciência ou misturadas à rede de gás natural.

A instalação será equipada com a solução HEVO-Night da Fusion Fuel para permitir a produção de hidrogênio verde durante a noite ou durante períodos de baixa radiação solar. O financiamento foi aprovado ao abrigo do Componente 14 (C-14) do Programa Português de Recuperação e Resiliência.

“HEVO-Industria é um dos vários projetos focados na construção de um backbone de mobilidade de hidrogênio na Península Ibérica, ancorado pelo nosso projeto Exolum atualmente em construção em Madri”, disse Zach Steele, co-presidente da Fusion Fuel. “A implantação comercial da produção de hidrogênio verde distribuído e em pequena escala e a integração com estações de reabastecimento é uma vantagem competitiva significativa em um momento em que é considerada a única maneira de reduzir custos. A produção no local nos permite evitar a logística de última milha de hidrogênio , que custa a partir de € 1/kg entregue ao usuário final Adicione até € 2/kg Acreditamos que esta é uma estratégia vencedora para nós, especialmente porque os governos na Europa e no exterior começam a fortalecer seu compromisso com o movimento do hidrogênio.