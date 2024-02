Grandes empresas responsáveis ​​em Portugal

A EDP ocupa o segundo lugar depois da Delta (subiu uma posição face aos anos anteriores) e a Ikea entra pela primeira vez no top 3 do ranking, segundo o Merco Corporate Evaluation Ranking, que avalia anualmente as empresas que melhor cumprem os critérios ambientais, sociais e de governação (ESG).

A Little ficou em 4º lugar, seguida pela Sony (5º), Microsoft (6º), Google (7º), Vodafone (8º), Gerónimo Martins (9º) e Cordiseira Amorim (10º) no espaço ibérico para fechar o top 10 deste monitor de referência. .

Em termos de subcategorias ESG (Meio Ambiente, Sociedade, Governança), o Grupo Nabiro (Delta Cafés) lidera em todas as categorias. A EDP ocupa o segundo lugar como empresa mais ambientalmente responsável, seguida pela Ikea. No setor social, a Ikea está em segundo e o Lidl em terceiro. E na categoria personalidade, o segundo lugar é novamente ocupado pela Ikea e o terceiro lugar é ocupado pela EDP.

“Estamos orgulhosos por receber esta distinção. Estar no topo da lista das 100 empresas que melhor responderam aos fatores ambientais, sociais e de governança, pelo segundo ano consecutivo, reflete o nosso forte compromisso com práticas sustentáveis ​​e responsáveis ​​em toda a cadeia de valor, que não só realçam a qualidade dos nossos produtos. Mas também o nosso impacto positivo na sociedade”, afirma Rui Miguel Napiero, CEO do Grupo Napiero-Delta Cafés.

Rui Miguel Nabeiro destaca ainda que “A sustentabilidade está no ADN” do Grupo Nabeiro. “Trabalhamos constantemente para ajustar o modelo de crescimento e o modelo de sustentabilidade das nossas marcas para garantir o crescimento sustentável do negócio. Continuaremos a desempenhar um papel ativo na construção de valor para a sociedade, inovando e incentivando outras empresas a seguirem o mesmo caminho para contribuir para a criação de um mundo melhor para as gerações futuras”.

Empresas mais responsáveis ​​em 30 setores

O ranking identifica empresas líderes em cada setor-chave, como Delta Cafés (alimentação), Accenture (auditoria e consultoria), Vieira de Almeida Advogados (advogados), Mercedes-Benz (automóveis), Santander (banca), Coca. -Cola (bebidas), Ikea (distribuição e eletrodomésticos), Decathlon (distribuição especializada), Lidl (distribuição geral), Inditex (distribuição de moda), Renova (farmácia e perfumaria), Apple (eletrônicos de consumo/TI), EDP (Energia e Utilidades), Neves Almeida (ETT e Serviços de Recursos Humanos), Bial (Farmacêutica), Sociedade Ponto Verde (Gestão, Valorização e Tratamento de Resíduos).

SONE (Holding Comercial), Pestana Hotel Group (Hospitalidade & Turismo), Amorim Cordeira (Indústria), Microsoft (TI & Software), Brisa – Autostradas de Portugal (Infraestruturas & Construção), Grupo Impreza – SIC – (Media), CUF ( Saúde), Fidelity (Seguros), Google (Serviços de Internet), Teleperformance (Serviços Tecnológicos), Siemens (Tecnologia/Industrial), Vodafone (Telecom), CTT – Correios de Portugal (Transporte de Mercadorias e Logística), TAP Air Portugal (Transporte de Passageiros). Lista completa do departamento divulgada hoje (31 de janeiro).