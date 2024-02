As autoridades portuguesas prometeram não permitir que atletas russos em serviço militar activo participem em competições internacionais no território do país. A decisão foi tomada na sequência de um protesto da comunidade ucraniana em Lisboa. declarado Por Pavlo Sadoka, Vice-Presidente do UWC e Presidente da União dos Ucranianos em Portugal.

“Hoje, a comunidade ucraniana em Lisboa realizou um comício à porta do Gabinete português, durante o qual apresentou uma carta aberta ao Secretário do Governo da Juventude e Desportos, apelando à exclusão dos atletas russos. território”, disse Sadoka.

Representantes do governo português confirmaram total apoio à Ucrânia e prometeram evitar incidentes semelhantes no futuro, segundo Sadoka. Discutiram também a posição de Portugal sobre a prevenção da participação de militares russos nos Jogos Olímpicos de 2024, em França.

“Desde o início da agressão em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, os russos mataram 420 atletas ucranianos. Entretanto, os autores destas mortes, militares russos, continuam a participar em competições internacionais. uma recompensa pela morte de ucranianos. A Federação Internacional de Judo dos chamados atletas neutros O lado português será novamente solicitado a levantar a questão da verificação e triagem adequadas”, dizia a carta.

No dia 27 de janeiro, a comunidade ucraniana afirmou que o militar russo Inal Tasov conquistou a medalha de ouro na competição. A comunidade ucraniana em Portugal apelou às autoridades e organismos desportivos de outros países europeus para serem mais rigorosos na avaliação dos atletas russos. Em particular, insistiram em assinar uma declaração da sua posição sobre a guerra liderada pela Rússia na Ucrânia.

Anteriormente, no dia 29 de janeiro, a comunidade ucraniana realizou outro protesto contra a chegada de atletas russos. Depois de uma longa pausa, a nova temporada olímpica começou no dia 26 de janeiro em Odivelas, Portugal. Com a participação de mais de 640 atletas de 92 países, a série Grand Prix marcou o início da era da competição internacional.