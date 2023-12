Globalização do Norte de Portugal – Portugal News

“A nova visão do Turismo do Porto e Norte de Portugal é inserir-se como um sistema de expressão internacional que visa desenvolver o destino Porto e Norte de Portugal de uma forma inovadora e competitiva que contribua com valor para a economia da região. de sustentabilidade e serviço excepcional aos visitantes”, Lendo o relatório do TPNP.

O presidente do TPNP, Luis Pedro Martins, disse que a estratégia até 2023 é desenvolver o destino turístico do norte de Portugal com um projeto aprovado, que representa um investimento de 14 milhões de euros e tem como “objetivos estratégicos” a “sustentabilidade”. , “autonomia financeira”, bem como “formação e qualificação”.

Em assembleia geral realizada em Matosinhos (Porto) as duas empresas adoptaram uma nova missão para desenvolver a meta e alcançar objectivos ambiciosos de “médio e longo prazo”.

Luis Pedro Martins saúda a confiança depositada pelos parceiros na aprovação da estratégia 2024/2030, mas destacou que o sector só pode atingir o “estado da arte” que exige, se houver oportunidades para desenvolver solidariedade e valor. região.

“Tal como fizemos em tempos difíceis, juntemo-nos em tempos de abundância, percebamos o valor do turismo e melhoremos a qualidade de vida das pessoas que vivem no território”, acrescenta.