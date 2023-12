Lisboa tornou-se o destino mais importante para os nómadas digitais em Portugal, sendo os incentivos fiscais para expatriados outro factor impulsionador para que mais pessoas migrem para este ensolarado país europeu.

No entanto, a desvantagem deste fenómeno é que os jovens portugueses estão cada vez mais a abandonar o país, tendo Portugal a oitava maior taxa de emigração do mundo, com 25 por cento da sua população, segundo dados do Observatório das Migrações de Lisboa. As pessoas vivem no exterior, relata SchegenVisaInfo.com.

A elevada carga fiscal, que favorece os estrangeiros, onera os trabalhadores e empregadores em Portugal. A tributação tem aumentado de forma constante, passando de 14,5% para 48%, realçando que os salários médios estão entre os mais baixos da Europa Ocidental.

Segundo Rui Pena Pires, presidente do Observatório das Migrações, alguém com qualificações tem duas ou três vezes mais probabilidades de imigrar do que alguém com menos competências.

O fenómeno indica que Portugal pode enfrentar uma fuga de cérebros à medida que trabalhadores qualificados se dirigem para o Reino Unido, Irlanda, Bélgica e outros países do norte da Europa.

Incentivos fiscais que atraem estrangeiros para Portugal vão afastar os jovens

Por outro lado, os incentivos fiscais oferecidos aos nómadas digitais são considerados os mais favoráveis ​​de toda a Europa, visto que Lisboa é considerada a capital europeia dos nómadas digitais.

O número de residentes não habituados (RHN) atingiu um pico em 2022, e como resultado o governo teve que decidir encerrar o regime em 2024 no âmbito dos regimes do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

O regime fiscal para residentes não habituais é um estatuto fiscal especial em Portugal criado para atrair mais expatriados e reformados para viver em países europeus. Economistas e profissionais em Portugal expressaram a sua preocupação com o aviso do governo para acabar com a actual taxa sobre os residentes não habituais.

É importante criar um regime provisório que transforme naturalmente o país, sob pena de prejudicar a confiança de quem já tomou a decisão de emigrar ou regressar a Portugal. Um impacto muito material na vida de qualquer pessoa. Festa PS

Embora a nova medida possa acelerar os planos para expatriados em 2023, para que possam tirar partido do regime NHR a partir do próximo ano, haverá mudanças significativas no regime fiscal aplicável aos expatriados.