Gerrit Cole ganha o prêmio Cy Young na Liga Americana

Como esperado, Gerrit Cole Ele é o vencedor do prêmio Cy Young de 2023 na Liga Americana. A Associação de Escritores de Beisebol da América anunciou que a estrela do Yankee ganhou o prêmio. Ex-destro do Minnesota Sonny Gray Foi vice-campeão, enquanto Toronto Kevin Gusman Ele conseguiu o terceiro lugar.

Não houve muita intriga, já que Cole recebeu todos os 30 votos de primeiro lugar. Embora ele seja seis vezes All-Star e duas vezes campeão da ERA, esta é sua primeira carreira, Cy Young. Nenhum arremessador AL superou as 209 entradas lançadas de Cole, enquanto ele liderou os arremessadores do Circuito Júnior (mínimo de 150 entradas lançadas) com um ERA de 2,63. Ele ficou em sexto lugar nesse grupo com uma taxa de eliminações de 27% e ficou atrás apenas de Gausman e Pablo Lopez Com 222 socos no total.

Esse domínio geral fez de Cole uma escolha fácil como o melhor arremessador da AL aos olhos dos eleitores. É o seu sexto lugar entre os cinco primeiros e a terceira vez que chega à final, tendo terminado duas vezes antes de terminar em segundo. Ter pelo menos um Cy Young em seu currículo pode ajudar muito a aprimorar seu caso no Hall da Fama.

Por enquanto, o jogador de 33 anos tentará repetir o sucesso deste ano na esperança de levar o Yankees à pós-temporada. Apesar de Cole ter tido uma das melhores temporadas de sua carreira, Nova York vacilou no meio da temporada e terminou pouco acima de 0,500. Cole permanecerá no Bronx por pelo menos mais um ano. Ele está entrando no quinto ano de um contrato de agente livre de nove anos no valor de US$ 324 milhões. Ele tem potencial para se retirar após a próxima temporada.

Gray recebeu 20 votos de segundo lugar para ter o melhor resultado Cy Young de sua carreira. O momento era certo para o três vezes All-Star, que chegou à agência gratuita há algumas semanas. Guzman recebeu sete votos de segundo lugar e foi a escolha mais popular para o terceiro lugar. Os votos perdidos em segundo lugar foram para Luis Castillo E Zach EvelynEmbora Baltimore Kyle Bradish Esta dupla conquistou o quarto lugar na votação geral.

Outros receberão pelo menos um voto: Lopez, George Kirby, Framber Valdez, Chris Basset, Félix Bautista E Chris Martin. Os resultados completos estão disponíveis em Site da BBWA.

Foto cortesia do USA Today Sports.