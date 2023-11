Deshaun Watson estará de fora nesta temporada, já que o QB dos Browns precisa de uma cirurgia no ombro quebrado

A decisão de Deshaun Watson de permanecer no jogo e ajudar o Cleveland Browns a se recuperar contra o Baltimore Ravens teve um custo. A equipe anunciou quarta-feira que o meio-campista perderá o resto da temporada devido a uma fratura no ombro.

De marrom:

Deshaun Watson passou por uma ressonância magnética (MRI) na segunda-feira, depois de duas lesões que sofreu em várias jogadas no primeiro tempo da vitória de domingo por 33 a 31 sobre o Baltimore Ravens. A imagem de seu tornozelo esquerdo revelou uma torção no tornozelo. Além disso, após o jogo, Deshaun relatou à nossa equipe médica um novo desconforto no ombro direito que sentiu após levar uma pancada no primeiro tempo. Uma ressonância magnética do ombro direito revelou uma fratura da glenoide.

Apesar de ter um desempenho de alto nível e terminar o jogo, após consultar o médico-chefe dos Browns, James Voss, MD, e o especialista em ombros líder do setor, Neal Al-Atrash, MD, foi determinado que esta lesão exigiria reparo cirúrgico imediato. evitar. Mais danos estruturais. Deshaun será colocado na reserva de lesões no final da temporada e deverá estar totalmente recuperado no início da temporada de 2024.

Watson permaneceu no jogo depois de machucar o tornozelo esquerdo no primeiro tempo da vitória do time por 33-31. Isso foi fundamental, já que Watson foi imparável no segundo tempo – completando todos os 14 passes – e colocou o Cleveland à frente quando o tempo acabou.

Quando Watson deixou o M&T Bank Stadium no domingo, ele o fez calçando um sapato. O técnico Kevin Stefanski revelou que Watson passou por uma ressonância magnética para verificar a gravidade da lesão, mas na segunda-feira não teve atualização dos resultados.

“Na verdade, ele estava jogando com uma torção no tornozelo”, disse o gerente geral do Browns, Andrew Barry, na quarta-feira. “Para Deshaun jogar dois quartos e meio em um nível realmente alto com este [shoulder] A lesão… é realmente uma demonstração incrível de força física e mental.”

Watson já havia perdido um mês de ação depois de sofrer uma distensão no manguito rotador no ombro direito contra o Tennessee Titans em 24 de setembro. O sinalizador retornou brevemente contra o Indianapolis Colts em 22 de outubro, mas machucou novamente o ombro e deixou o campo. concorrência.

É outra lesão grave que Brown terá de superar. Eles permaneceram nos playoffs apesar de perderem o running back Nick Chubb e o atacante Jack Conklin na temporada. Eles estão 6-3, agarrando-se à sexta posição nos playoffs da AFC e agora terão que continuar sem Watson.

O novato Dorian Thompson-Robinson fará Ele disse Entre A função nº 1 é onde PJ Walker atua como reserva.

“Você obviamente tem muita confiança naquela sala”, disse Barry. “[We’re] Sempre aberto a qualquer coisa que ajude a melhorar a equipe. “Acreditamos em ter três titulares entre o elenco ativo e o de treino, por isso adicionaremos um em um futuro próximo.”