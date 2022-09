Futuros de ações liquidados antes de um novo lote de dados econômicos

Os futuros de ações dos EUA foram pouco alterados na manhã de quinta-feira, já que os investidores aguardavam vários relatórios econômicos a serem divulgados pela manhã.

Os futuros relacionados ao Dow Jones Industrial Average subiram 26 pontos, ou 0,08%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,09% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,06%.

No início do dia, as principais médias encerraram a sessão agitada ligeiramente superior. O Dow fechou ligeiramente mais alto, em 30 pontos, depois de cair mais de 200 pontos em um ponto. O S&P 500 subiu 0,3% e o Nasdaq Composite avançou 0,7%.

As ações buscaram estabilidade depois que um relatório de inflação acima do esperado na terça-feira as fez vacilar, marcando seu pior dia desde 2020. Relatório de Índice de Preços ao Consumidor A inflação global mostrou um aumento de 0,1% m/m, apesar dos preços mais baixos do gás.

“É difícil extrapolar para eventos de um dia”, disse Jeff Degraaf, fundador e presidente da Renaissance Macro Research, no programa “Closing Bell: Overtime” da CNBC. “É um daqueles eventos extremos que não tem seguimento e tende a ser uma boa notícia em vez de ruim.”

Ele acrescentou: “A inflação é realmente uma nuvem escura sobre as ações, mas acho que é muito importante que as pessoas tenham em mente que não se trata do bem e do mal nos mercados, é sobre o melhor e o pior, e a inflação parece estar cada vez melhor.”

Quarta-feira Relatório de Índice de Preços do Produto Ele mostrou uma queda de 0,1% nos preços no atacado em agosto, o que Degrave disse que lhe deu algum alívio.

Os investidores estão ansiosos por um lote de atualizações econômicas na manhã de quinta-feira, incluindo vendas no varejo, preços de importação e pedidos de seguro-desemprego, bem como a pesquisa de manufatura do Fed da Filadélfia e a Empire State Manufacturing Survey – todas às 8h30 ET.