Amazon fecha o armazém de Durham, cancela ou adia mais 3 na Carolina do Norte

procure jardim triângulo A Amazon está fechando ou atrasando quatro lojas e estações de entrega na Carolina do Norte como parte de um corte de produção nacional, segundo relatos. Entre eles está um armazém em Durham que emprega cerca de 400 pessoas.

Um porta-voz da empresa disse, de acordo com relatos da mídia, que os trabalhadores do local de Durham estão “oferecendo a todos os funcionários a opção de se mudar para várias estações de entrega próximas”.

Citação de informações de uma empresa focada em logística MWPVLCNBC Observe que os descontos da Amazon Incluir:

Greensboro: O centro de distribuição foi cancelado. Não há nenhuma razão específica.

Wilmington: O terminal de entrega foi cancelado. Não há nenhuma razão específica.

Inca Village (perto de Asheville): A estação de entrega está em espera. Não há nenhuma razão específica.

A Amazon opera mais de 1.200 sites nos Estados Unidos

MWPVL diz que a Amazon está fechando 44 instalações e atrasando 25.

Os descontos vêm com as vendas lentas do comércio online. O diretor financeiro da Amazon, Brian Olsavsky, disse em abril que a empresa tem “muito espaço… contra nossos padrões de demanda”.

As medidas ocorrem depois que a Amazon expandiu significativamente sua rede de armazéns e entregas na Carolina do Norte após a pandemia do COVID-19.

O número de trabalhadores a serem demitidos não foi divulgado.

Amazônia: o crescimento continua

Em um comunicado divulgado pela CNBC, a Amazon reconheceu alguns dos fechamentos, mas acrescentou que mais estavam sendo construídos:

“Enquanto fechamos alguns de nossos sites antigos, também estamos melhorando algumas de nossas instalações e continuamos a abrir novas também. De fato, desde 2020, adicionamos mais de 350 novas instalações modernas à nossa rede no Somente nos Estados Unidos e temos dezenas de outras instalações em construção aqui nos estados dos Estados Unidos e em todo o mundo.

Em setembro passado, a Amazon disse que espera somar 6.000 empregos na Carolina do Norte, mas não divulgou a localização dessas funções. A corrida para a contratação continua como a empresa anunciou Abra uma segunda instalação dentro Condado de Cumberland ano passado. A Amazon também opera um centro de distribuição relativamente novo em Cary, um enorme armazém em Garner, que está Expansão no Condado de Johnston Curtiu isso.

A força de trabalho da Amazon no estado cresceu para mais de 27.000 e os investimentos chegaram a US$ 5 bilhões, disse um porta-voz da empresa à WRAL TechWire há um ano.

A Amazon também enfrenta desafios crescentes dos sindicatos que regulam a representação dos trabalhadores em armazéns, inclusive em Garner processos.

Em março, a Amazon decidiu fechar suas lojas de varejo “4 estrelas”, incluindo uma no Crabtree Valley Mall, em Raleigh.

