Funcionários da Disneylândia riram de mulher com deficiência que caiu na saída e morreu 5 meses depois, alega processo

A família de uma mulher deficiente de 66 anos que morreu cinco meses depois de sofrer uma queda em um cruzeiro na selva disse que os funcionários da Disneylândia riram da atendente do parque enquanto ela lutava para sair do barco, de acordo com um relatório. Processo de morte culposa.

Joan Aguilar, 66 anos visitou a Disneylândia em agosto de 2021 e optou por andar em um barco regular Jungle Cruise com a ajuda de suas filhas quando os funcionários do parque disseram que um barco acessível para cadeiras de rodas não estava disponível, de acordo com o processo aberto no sul da Califórnia em novembro passado.

Quando Aguilar tentava sair do barco no final da viagem, o fato diz que ela perdeu o equilíbrio e caiu novamente, quebrando a perna.

Ela também afirma que a equipe colocada na saída do passeio para ajudar os passageiros não apenas a ajudou, mas riu enquanto ela subia os degraus do barco.

“Meus clientes foram para a Disneylândia na esperança de criar memórias felizes que durarão a vida inteira e, em vez disso, ficaram com a memória da falta de dignidade e respeito por sua mãe que acabou levando à sua morte”, disse o advogado da família Michael Gendron. Sul da Califórnia Grupo de notícias. “Duas filhas com o coração partido e em recuperação exigem responsabilidade pelos membros do elenco da Disney que zombaram de sua mãe em dificuldades em vez de ajudá-la.”

O processo diz que os funcionários “colocaram pequenos blocos destravados sobre os degraus dentro do barco para reduzir a altura de cada degrau” quando ela saiu do barco.

Sair do barco foi ainda mais difícil, pois exigia que ela empurrasse o corpo para cima com as pernas, o que não era possível devido à sua deficiência. A luta era palpável e os membros do elenco da Disney começaram a rir. [sic] E eles riram enquanto observavam a Sra. Aguilar tentar sair com segurança do barco ”, afirma o processo, fazendo Aguilar cair para trás e quebrar a perna.

Ela foi levada ao hospital, passou por uma cirurgia e passou os cinco meses seguintes em uma clínica de reabilitação, desenvolveu uma infecção e morreu de choque séptico em janeiro do ano passado.

O processo, que nomeia a The Walt Disney Company, divisão dos parques temáticos da Disney e Disneyland, alega homicídio culposo, uma violação da Lei dos Americanos com Deficiência, e busca indenização monetária por dor e sofrimento mental, humilhação, custos médicos e despesas de funeral.

O processo foi aberto em novembro passado e um juiz do Tribunal Distrital de Santa Ana foi nomeado no início de janeiro.

A Disney negou ter discriminado Aguilar de qualquer forma e disse que seus ferimentos foram causados ​​por sua negligência em uma resposta judicial por escrito no final de dezembro. A empresa está buscando um julgamento por júri.

A Disney não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da FOX Business.

