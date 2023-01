O astro de ‘Os Vingadores’, Jeremy Renner, diz que quebrou 30 ossos em um acidente com um removedor de neve

CNN

estrela de “os vingadores” Jeremy Renner Ele diz que quebrou mais de 30 ossos em um acidente de neve no dia de Ano Novo que o mandou para o hospital por mais de duas semanas.

Renner, que interpreta o super-herói Gavião Arqueiro no filme e programa de TV da Marvel “Universo”, postou uma foto no Twitter Instagram Com um comentário que diz:

“Exercícios matinais, todas as resoluções que mudaram este Ano Novo em particular… a tragédia resultou para toda a minha família, eu rapidamente me concentrei em unir o amor acionável ❤️ Quero agradecer a todos por suas mensagens e pensando em minha família e eu… tanto amor e gratidão a todos vocês. Você consertará esses ossos quebrados. Seus 30 ossos estão ficando mais fortes, assim como seu amor e vínculo com a família e os amigos se aprofundam. Amor e bênçãos para todos vocês.

Renner completou 52 anos no hospital. Ele foi atingido por um limpa-neve enquanto limpava uma entrada perto de sua casa em Nevada, deixando-o “Trauma torácico contuso e lesões ortopédicasSeu publicitário disse anteriormente à CNN.

Ele passou por duas cirurgias e foi tratado na unidade de terapia intensiva.

Na noite de segunda-feira, a estrela de “The Mayor of Kingstown” Responder à postagem no Twitter Sobre o programa, ele escreveu: “Na névoa da minha mente enquanto me recuperava, fiquei muito animado para assistir ao episódio 201 com minha família em casa.”

uma registro de chamada 911 O obtido pela CNN diz que Renner foi “completamente esmagado sob (um) grande snowmobile” e que ele estava com dificuldade respiratória severa. Ele continuou dizendo: “O lado direito do peito está colapsado – a parte superior do tronco está esmagada.”

O xerife do condado de Washoe, Darren Balaam, disse anteriormente que os snowcats da Renner, uma máquina a motor usada para remover a neve, começaram a rolar enquanto Renner estava longe do banco do motorista.