Fóssil de trilobita descoberto com sua última refeição ainda visível em seu interior: ScienceAlert

Durante cerca de 250 milhões de anos, cerca de 20 mil espécies estranhas de trilobitas rastejaram pelo fundo do oceano da Terra. Apesar da enorme abundância destes diversos animais nos nossos registos fósseis, grande parte da sua biologia básica permanece obscura, tal como o que comiam.

Até agora, as dietas dos trilobitas só foram inferidas a partir de evidências indiretas, mas os investigadores acabaram de descobrir o primeiro espécime de trilobitas que ainda apresenta sinais das suas refeições finais congeladas no tempo.

O completo Bohemólicas incola Os trilobitas são preservados em detalhes tridimensionais dentro de uma concha de seixos siliciosos chamados esferas Rokycany. Dentro deste impressionante espécime de 465 milhões de anos, o paleontólogo gastrointestinal Peter Kraft, da Universidade Charles, na República Tcheca, e seus colegas encontraram fragmentos de conchas compactados.

Os pesquisadores explicaram que as conchas não apresentavam sinais de derretimento e suas bordas afiadas permaneciam intactas, indicando que o sistema digestivo do trilobita não era ácido, mas sim neutro ou básico em todo o seu comprimento. Esta é a maneira moderna Crustáceos E Aranhas Eles também realizam o processo de digestão e são animais que pertencem a dois grupos modernos diferentes que competem pelos parentes mais próximos dos trilobitas.

Quase todo o trato digestivo estava cheio, com algumas partes ainda grandes o suficiente para serem reconhecíveis. Todos esses pedaços de presas trilobitas pertencem a invertebrados bentônicos que viveram no fundo do mar durante a Idade do Gelo. Ordoviciano.

Os fragmentos de concha mais comuns eram conchas. Pequenos crustáceos semelhantes a camarões, alguns de cujos descendentes ainda estão vivos hoje.

Trilobitas também foram devorados Heólito Os caracóis são chamados de conchas, parentes extintos de estrelas do mar e ouriços-do-mar estilofora e outros animais de casca fina que provavelmente eram bivalves.

“Comportamento alimentar não seletivo B. Incola “Isso sugere que ele era principalmente um necrófago oportunista”, disse a equipe Escreva no papel deles. “B.IncolEles podem ser considerados um triturador e alimentador de conchas leves, alimentando-se de animais vivos ou mortos que se desintegram facilmente ou são pequenos o suficiente para serem engolidos inteiros.

O sistema digestivo completo do trilobita, juntamente com algumas deformidades no tórax, indicam que o animal pode estar prestes a… caindo.

Os artrópodes devem mudar a forma da sua concha Exoesqueleto Para crescer, em um processo chamado muda. Antes da muda, o sistema digestivo de um artrópode muitas vezes incha para ajudar a expulsar a velha “concha” e abrir espaço para a nova.

“Sugerimos que o comportamento alimentar dos trilobitas pode ter se assemelhado aos ciclos de vida correspondentes dos crustáceos modernos”, disseram Kraft e sua equipe. Nós concluimos.

“Na maioria das vezes, o intestino estava vazio ou moderadamente cheio, com alimentação ocasional excessiva e rápida associada a demandas fisiológicas especializadas”.

Sua pesquisa foi publicada em natureza.