Um funcionário de um restaurante em Nova Jersey testou positivo para hepatite A e pediu aos clientes que se vacinassem

Um funcionário de um restaurante de Asbury Park testou positivo para hepatite A e Departamento de Saúde do Condado de Monmouth Qualquer pessoa que jante lá deve ter cuidado.

Investigações conduzidas pela administração revelaram que um dos funcionários… Disposições Cardeaisum restaurante de almoço localizado na Avenida Bangs, funcionou enquanto estava infectado nos dias 7, 10, 12, 14, 17, 19 e 21 de setembro, de acordo com um comunicado do condado de Monmouth.

Funcionários do Departamento de Saúde visitaram o restaurante e realizaram uma inspeção e não encontraram evidências de violações da segurança alimentar, mas o restaurante fechou voluntariamente e não reabrirá até que todos os seus funcionários em risco sejam vacinados.

O condado pediu a qualquer pessoa que jantou no restaurante em qualquer uma das datas em que o funcionário estava infectado que considerasse ser vacinado dentro de duas semanas a partir da última data de exposição e que monitorasse sua saúde quanto a sintomas de hepatite A por até 50 dias depois. Exposição. Também foi solicitado que lavassem bem as mãos com sabão e água morna, principalmente após usar o banheiro e antes de preparar os alimentos. A administração também aconselhou qualquer pessoa que apresentasse sintomas a ficar em casa e consultar um médico.

Embora seja incomum que os clientes sejam infectados com o vírus da hepatite A devido a um trabalhador do sector alimentar infectado, o vírus pode ser contraído através do consumo de alimentos e água contaminados ou através do contacto directo com uma pessoa infectada.

A hepatite A é uma infecção viral do fígado que pode causar perda de apetite, náusea, fadiga, febre, dor de estômago, urina marrom e fezes claras, disseram autoridades do condado. O amarelecimento da pele ou dos olhos é outro sintoma possível.

As pessoas podem ficar doentes por até sete semanas após serem expostas ao vírus.

