A variante da influenza que atinge crianças e idosos mais fortemente do que outras cepas é dominante nos Estados Unidos atualmente

Uma placa anunciando vacinas contra a gripe é exibida em uma farmácia Walgreens em 22 de janeiro de 2018 em San Francisco, Califórnia. Uma poderosa cepa da gripe H3N2 matou 74 californianos com menos de 65 anos desde que a temporada de gripe começou em outubro do ano passado.

Um tipo de gripe que afeta crianças e idosos pior do que outras cepas do vírus é predominante nos Estados Unidos no momento, preparando o país para uma temporada de gripe desagradável.

Laboratórios de saúde pública detectaram influenza A (H3N2) em 76% das mais de 3.500 amostras respiratórias que deram positivo para influenza e foram analisadas para o subtipo do vírus, de acordo com um relatório de vigilância divulgado na sexta-feira pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. .

A variante H3N2 foi associada a temporadas de gripe mais graves para crianças e idosos no passado, de acordo com o Dr. Jose Romero, diretor do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias do Centro de Controle e Prevenção de Doenças.

“Também há sinais precoces de que a gripe está causando doenças graves precisamente nesses dois grupos de pessoas nesta temporada”, disse Romero a repórteres em entrevista por telefone no início deste mês.

A taxa de hospitalização subiu para uma década alta nesta temporada. No geral, cerca de 8 em cada 100.000 pessoas estão hospitalizadas com gripe no momento, mas adultos mais velhos e crianças pequenas são os mais atingidos do que outras faixas etárias, de acordo com dados do CDC.

A taxa de hospitalização de idosos é mais que o dobro da população em geral, 18 por 100.000. Para crianças menores de cinco anos, a taxa de hospitalização é de cerca de 13 por 100.000.