Estudos revelaram que os efeitos das alterações climáticas ameaçam os tubarões.

Os predadores mais temíveis e majestosos do oceano enfrentam riscos crescentes devido ao aquecimento global da temperatura dos oceanos, descobriram cientistas em dois estudos internacionais divulgados esta semana.

Ambos os estudos revelaram novas informações sobre os tubarões que surpreenderam os cientistas e contribuíram para um crescente corpo de investigação que levanta preocupações sobre o aumento da temperatura dos oceanos e os impactos das atividades humanas nos ecossistemas oceânicos.

Grandes tubarões, atuns e outros predadores estão mergulhando muito mais fundo no oceano do que se esperava, concluiu um estudo liderado por Camryn Brown, cientista associado do Woods Hole Oceanographic Institution. O estudo também concluiu que as perturbações nos ecossistemas oceânicos devido às alterações climáticas e à mineração — sem uma consideração cuidadosa dos riscos e benefícios — podem ameaçar espécies no topo da cadeia alimentar oceânica, prejudicando os esforços de conservação e a pesca comercial.

O segundo estudo, realizado na Irlanda, analisou a linhagem familiar e a biologia dos tubarões-tigre de dentes pequenos, uma das várias espécies que aparecem com mais frequência naquela região à medida que os oceanos aquecem.

Andrew Clayton, diretor do Projeto Internacional de Pesca do The Pew Charitable Trusts, disse que os dois estudos acrescentam peso às preocupações crescentes sobre os impactos das alterações climáticas nos peixes e nas pescas do mundo e a necessidade de uma melhor governação global e regional.

“Isso exigirá novas abordagens para a gestão baseada em ecossistemas, com planos de longo prazo que respondam a sinais de coisas como as temperaturas da superfície do mar”, disse Clayton.

Acompanhe mergulhos profundos em busca de tubarões, atuns e peixes-espada

Os cientistas ficaram surpresos ao descobrir Mergulhos profundos frequentes entre tubarões e outros grandes predadores Quando compararam dados de tags de satélite com dados de áudio, no estudo Woods Hole. Esta pesquisa, parte de um projeto em andamento em águas profundas com uma equipe internacional de colaboradores, foi publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

O que os pesquisadores analisaram:

Informações de 344 etiquetas eletrônicas sobre 12 espécies de grande porte, incluindo tubarões brancos, tubarões tigre, tubarões-baleia, atum albacora e peixe-espada.

Mais de 45.000 dias na vida de um peixe.

Um modelo 3D que compara informações de mergulho com dados acústicos para a migração diária de peixes, moluscos, crustáceos e outras espécies da “zona crepuscular” do oceano durante o dia para as águas superficiais à noite para se alimentarem.

O que eles encontraram:

Tubarões e outros predadores fizeram um número surpreendente de visitas à “zona crepuscular”. Também chamada de região do Mediterrâneo, está localizada aproximadamente entre 650 pés e 3.280 pés abaixo da superfície.

Alguns dos peixes tinham “excentricidades realmente malucas”, mergulhando muito mais fundo do que o esperado, a profundidades de 3.000 ou 6.000 pés, uma profundidade conhecida como zona da meia-noite para condições de pouca luz.

“Não importa para qual predador você olhe, ou para onde você olhe no oceano global, todos eles passam algum tempo nas profundezas do oceano”, disse Brown. “Todos esses animais que consideramos viverem na superfície do oceano usam o método das profundezas do oceano mais do que pensávamos anteriormente.”

Embora a pesquisa tenha descoberto que as presas tornam vantajoso para os predadores mergulhar em profundidade, mesmo enfrentando pouca luz, alta pressão e temperaturas quase congelantes, Brown disse que os peixes podem mergulhar por outras razões que ainda não são totalmente compreendidas.

Pescar num mundo em aquecimento: Suba a bordo de quatro barcos de pesca para ver como as águas da América estão mudando

Águas quentes podem ameaçar jovens tubarões-tigre

Em abril, um tubarão-tigre juvenil apareceu numa praia da costa irlandesa, algo que nunca tinha acontecido antes.

“Sabíamos que tínhamos de verificar a sua anatomia, dada a sua posição na árvore genealógica dos tubarões”, disse Nicholas Payne, diretor do programa de biodiversidade e conservação do Trinity College Dublin. Acredita-se que os tubarões-tigre de dentes pequenos tenham divergido dos tubarões megalodon até 20 milhões de anos atrás.

As suas descobertas alimentam preocupações mais amplas sobre a situação de muitas espécies de tubarões face às alterações climáticas e à pesca excessiva, disse Payne ao USA TODAY.

O que eles encontraram:

Durante a dissecação, os cientistas descobriram que o tubarão tigre da areia pode compartilhar uma característica semelhante com o tubarão branco e o maior peixe que já viveu na Terra – o extinto megalodonte pré-histórico. Esta é a capacidade de manter certas áreas do corpo mais quentes do que o oceano circundante, o que ajuda os tubarões a serem mais poderosos e atléticos. Outro estudo recente descobriu que os tubarões-frade têm a mesma capacidade, chamada absorção regional de calor.

As descobertas significam que é provável que muitos outros tubarões tenham corpos quentes, o que pode colocá-los em maior risco devido ao aumento da temperatura do mar, de acordo com o estudo publicado esta semana na revista Biology Letters.

Os cientistas acreditam que as mudanças ambientais no passado remoto foram um dos principais contribuintes para a extinção do megalodonte, porque este não foi capaz de satisfazer as suas necessidades energéticas, disse Haley Doulton, principal autor do estudo.

“Sabemos que as temperaturas do mar estão a aquecer novamente a taxas alarmantes agora, e o tigre com dentes de bebé que apareceu na Irlanda foi o primeiro tigre visto nestas águas”, disse Dolton. “Isso significa que seu alcance mudou, talvez devido ao aquecimento das águas, então alguns alarmes estão soando.”

As alterações climáticas representam riscos para os ecossistemas oceânicos e para a pesca

O estudo aprofundado segue a publicação em agosto de um estudo, de coautoria de Brown e outros, que descobriu que os efeitos do aumento da temperatura dos oceanos já podem ser vistos nos habitats oceânicos de muitas espécies de tubarões e outros predadores altamente migratórios no Atlântico. Ao largo da costa dos EUA e do Golfo do México. Ambas as regiões estão entre as regiões com aquecimento mais rápido.

“Espera-se que as alterações climáticas mudem fundamentalmente o status quo de onde estas espécies são encontradas e como vivem”, disse Brown em Agosto. A investigação concluiu que 12 espécies enfrentarão uma perda generalizada de habitat adequado nessas áreas até ao final do século, em alguns casos até 70%.Entre as espécies de peixes incluídas no estudo de Agosto: o tubarão-sardo, o tubarão-mako e cinco espécies de atum ., veleiro, marlim e peixe-espada.

Os cientistas concluíram que, juntamente com as alterações climáticas projetadas, os impactos adicionais da sobreposição de esforços de pesca, da distribuição de predadores e da mineração em alto mar poderiam colocar em risco ecossistemas vitais. Dado que tais perturbações ameaçam as espécies no topo da cadeia alimentar, prejudicando os esforços de conservação e a indústria pesqueira comercial economicamente importante, os investigadores afirmaram que é importante proteger e continuar a aprender mais sobre o oceano profundo.

Clayton disse que os estudos também demonstram a necessidade urgente de finalizar o desenvolvimento de um quadro global para organizações regionais de gestão das pescas.

Ele disse que o estudo liderado pela OMS sublinha a necessidade de tomar medidas “precaucionárias”, não apenas sobre a captura dos principais predadores, mas também sobre deixar peixe suficiente para os predadores. “Não basta gerir uma espécie”

Por exemplo, tem havido pesquisas emergentes sobre a pesca comercial na zona crepuscular. “Muitas vezes procuramos o próximo peixe para explorar sem pensar nos predadores que dependem desses peixes naquele momento.”

Se a exploração começar antes que os cientistas entendam como funcionam os ecossistemas, “existe um risco realmente elevado de causar danos que não podem ser facilmente revertidos”, disse ele. Alice Della Pennacoautor e colaborador da Universidade de Auckland, Nova Zelândia.

