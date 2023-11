Os glaciares da Gronelândia estão a derreter cinco vezes mais rápido do que há 20 anos

COPENHAGUE (Reuters) – O aquecimento global acelerou em cinco vezes o derretimento das geleiras da Groenlândia nos últimos 20 anos, disseram cientistas da Universidade de Copenhague nesta sexta-feira.

O derretimento do gelo na Gronelândia é particularmente preocupante, uma vez que a antiga camada de gelo contém água suficiente para elevar o nível do mar em pelo menos 6 metros (20 pés), se derreter completamente.

Anders Anker Bjork, professor assistente do Departamento de Ciências da Terra e Gestão de Recursos Naturais da Universidade de Copenhague, disse à Reuters que um estudo de milhares de geleiras na região mostrou que a taxa de derretimento entrou em uma nova fase nas últimas duas décadas. .

“Há uma relação muito clara entre a temperatura que observamos no planeta e as mudanças que observamos na rapidez com que os glaciares derretem”, disse Björk.

Os cientistas concluíram que os glaciares estão a recuar, em média, 25 metros por ano, em comparação com os 5-6 metros de há cerca de duas décadas, depois de estudarem a evolução dos glaciares ao longo de 130 anos através de imagens de satélite e 200.000 fotografias antigas.

Vales cortados por geleiras no manto de gelo da Groenlândia ao longo das montanhas da Groenlândia, 3 de agosto de 2022. REUTERS/Jim Urquhart/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

O mundo já subiu cerca de 1,2 graus Celsius (2,2 Fahrenheit) acima das temperaturas pré-industriais, e é “quase certo” que 2023 será o ano mais quente em 125 mil anos, disseram cientistas da União Europeia no início deste mês.

Jorgen Eivind Olsen, diretor do Instituto do Clima da Universidade de Aarhus, disse que a redução das temperaturas exigirá um esforço global para reduzir os gases com efeito de estufa na atmosfera.

“Acho que podemos estar preparados para que essas geleiras continuem a derreter em velocidades cada vez maiores”, disse Olsen.

Os glaciares da Gronelândia são frequentemente utilizados para prever os efeitos das alterações climáticas na camada de gelo da Gronelândia.

“Se começarmos a ver geleiras perdendo massa várias vezes mais rápido do que no século passado, isso pode nos fazer esperar que o manto de gelo seguirá o mesmo caminho em uma escala de tempo mais lenta e mais longa”, disse William Colgan, pesquisador principal do Geological Instituto. A Pesquisa Dinamarca-Groenlândia (GEUS) disse.

A camada de gelo da Gronelândia contribuiu com 17,3% para o aumento do nível do mar observado entre 2006 e 2018, e os glaciares contribuíram com 21%. Existem cerca de 22.000 geleiras na Groenlândia.

Reportagem de Johannes Birkbeck Edição de Barbara Lewis

