A Terra tem um misterioso ‘batimento cardíaco’ a cada 27 milhões de anos: ScienceAlert

Nos últimos 260 milhões de anos, os dinossauros surgiram e desapareceram, a Pangeia dividiu-se nos continentes e ilhas que vemos hoje e os humanos mudaram rápida e irrevogavelmente o mundo em que vivemos.

Mas apesar de tudo, a Terra parecia estar marcando o tempo. A investigação sobre eventos geológicos antigos sugere que o nosso planeta tem uma “batida cardíaca” lenta e constante de atividade geológica a cada 27 milhões de anos ou mais.

O pulso de eventos geológicos agrupados – incluindo atividade vulcânica, extinções em massa, reorganização de placas e aumento do nível do mar – é um ciclo incrivelmente lento de marés catastróficas de 27,5 milhões de anos. Mas, felizmente para nós, os investigadores acreditam que ainda temos mais 20 milhões de anos antes do próximo “pulso”.

“Muitos geólogos acreditam que os eventos geológicos são aleatórios ao longo do tempo”, disse Michael Rampino, geocientista da Universidade de Nova York e principal autor do estudoem comunicado de 2021.

“Mas o nosso estudo fornece evidências estatísticas de um ciclo comum, sugerindo que estes eventos geológicos estão interligados e não aleatórios.”

A equipe analisou as idades de 89 eventos geológicos bem conhecidos dos últimos 260 milhões de anos.

Como pode ver no gráfico abaixo, alguns desses momentos foram difíceis – mais de oito destes eventos que mudaram o mundo juntaram-se em pequenas escalas de tempo geológicas, formando o “pulso” catastrófico.

(Rampino e outros, Fronteiras das Ciências da Terra2021)

“Esses eventos incluem tempos de extinções marinhas e não marinhas, grandes eventos anóxicos oceânicos, erupções continentais de basalto, flutuações do nível do mar, pulsações globais de magma dentro das placas e tempos de mudanças nas taxas de expansão do fundo do mar e reorganização das placas.” a equipe escreveu em seu artigo.

“Os nossos resultados sugerem que os eventos geológicos globais estão geralmente interligados e parecem ocorrer em pulsos com um ciclo básico de cerca de 27,5 milhões de anos.”

Os geólogos estudam há muito tempo o possível ciclo de eventos geológicos. Voltando às décadas de 1920 e 1930, os cientistas daquela época sugeriram que o registo geológico tinha um ciclo de 30 milhões de anos, enquanto os investigadores das décadas de 1980 e 1990 usaram os eventos geológicos mais datados da época para lhes fornecer um conjunto de dados geológicos. eventos. A duração entre os “pulsos” é de 26,2 a 30,6 milhões de anos.

Agora, tudo parece bem, 27,5 milhões de anos é exatamente o que esperávamos. a Estudo publicado no final de 2020 Os mesmos autores sugeriram que esta marca de 27,5 milhões de anos é quando também ocorrem extinções em massa.

“Este artigo é muito bom, mas na verdade acho que foi um artigo melhor sobre esse fenômeno [a 2018 paper by] Müller e Dutkiewicz”, disse o geólogo tectônico Alan Collins, da Universidade de Adelaide, que não esteve envolvido nesta pesquisa, ao ScienceAlert em 2021.

Qual artigo de 2018Dois pesquisadores da Universidade de Sydney estudaram o ciclo do carbono da Terra e as placas tectônicas, e também chegaram à conclusão de que o ciclo dura cerca de 26 milhões de anos.

Collins explicou que neste último estudo, muitos dos eventos que a equipa analisou são eventos causais, o que significa que um causa diretamente o outro, e portanto alguns dos 89 eventos estão ligados entre si: por exemplo, eventos hipóxicos que causam extinções marinhas.

Ele acrescentou: “Dito isto, esta periodicidade de 26-30 milhões de anos parece ser real e durante um período de tempo mais longo – e também não está claro qual é a razão por trás disso!”

Há outras pesquisas realizadas por Rampino e sua equipe Propostas de ataques cometas Poderia ser a razão, e um pesquisador espacial até sugeriu que o Planeta Nove é a razão.

Mas se a Terra realmente tem uma “pulsação cardíaca” geológica, pode ser devido a algo um pouco mais próximo da Terra.

“Estes pulsos periódicos de tectónica e alterações climáticas podem ser o resultado de processos geofísicos ligados à dinâmica das placas tectónicas e das plumas do manto, ou podem, em vez disso, ser ritmados por ciclos astronómicos ligados aos movimentos da Terra no sistema solar e na galáxia.” A equipe escreveu Em seus estudos.

A pesquisa foi publicada em Fronteiras das Ciências da Terra.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em junho de 2021.