Estoques e petróleo caem em meio a uma nova variável para o vírus Corona

Lerner disse que uma venda modesta não é esperada, dados os altos preços das ações que estão sendo negociadas. “Não estamos fazendo nenhuma mudança em nossas diretrizes de investimento neste momento”, escreveu ele, acrescentando que os consumidores e as empresas estão mais hábeis em lidar com as restrições de vírus agora.

Atualizada 11 de novembro 26, 2021, 4:37 PM ET

Os futuros do petróleo West Texas Intermediate, a referência do petróleo dos EUA, caíram mais de 13 por cento, para US $ 68,04 o barril, a menor taxa desde o início de setembro. O preço do petróleo tem sido particularmente sensível às restrições de vírus que mantêm as pessoas dentro de casa. A queda ocorre apenas três dias depois que os Estados Unidos e cinco outros países anunciaram esforços coordenados para Beneficie-se dos estoques nacionais de petróleoEm um esforço para reduzir os crescentes preços do gás.

Os futuros do petróleo Brent caíram 11%, para cerca de US $ 73 o barril. Mas Ganesh disse que o UBS espera que o preço suba para US $ 90 o barril até março, em parte porque espera que as preocupações com novas restrições ao coronavírus sejam temporárias.

A demanda pela segurança relativa dos títulos do governo aumentou, elevando seus preços e reduzindo seus rendimentos. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 15 pontos-base, ou 0,15 ponto percentual, para 1,48%, a maior queda em um dia desde março de 2020. O rendimento dos títulos do Tesouro alemão, o título de referência europeu, caiu 9 pontos-base para 0,34. percentagem.

Ecoando a volatilidade do mercado do ano passado, ações que prosperaram sob bloqueios e quarentenas, incluindo Zoom e Pelotão. Empresas sujeitas a restrições de viagens, como a Carnival Cruises Inc. e a fabricante de aeronaves Boeing Co., caíram.

Na Ásia, o Nikkei 225 do Japão fechou com queda de 2,5% e o Hang Seng de Hong Kong caiu 2,7%.

Na Europa, os estoques de energia levaram os mercados a cair. O Índice Stoxx Europe 600 fechou em queda de 3,7 por cento. O FTSE 100 da Grã-Bretanha caiu 3,6%, enquanto os principais índices de ações da França e da Espanha caíram cerca de 5%.