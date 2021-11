Pfizer-BioNTech investiga nova variante da Covid, testando a vacina J&J contra ela

Pfizer E Biotecnologia As empresas disseram na manhã de sexta-feira que estão investigando a nova variante altamente mutada do vírus que causa o Covid-19.

“Entendemos as preocupações dos especialistas e imediatamente iniciamos as investigações sobre a variante B.1.1.529”, disseram as empresas.

Pfizer e BioNTech disseram que esperam mais dados de testes de laboratório dentro de duas semanas, no máximo.

“Esses dados fornecerão mais informações sobre se B.1.1.529 pode ser uma variante de escape que pode exigir a modificação de nossa vacina se a variante se espalhar globalmente”, disseram as empresas.

A Pfizer e a BioNTech disseram que podem adaptar sua vacina de mRNA em seis semanas e começar o envio em lote em 100 dias se uma variante de escape for identificada.

A Johnson & Johnson disse na sexta-feira que já estava testando sua vacina contra a nova alternativa.

“Estamos monitorando de perto cepas emergentes do vírus COVID-19 com variações na proteína SARS-CoV-2 e já estamos testando a eficácia de nossa vacina contra a nova variante de rápida disseminação que foi descoberta pela primeira vez na África do Sul”, J&J disse.

A variante, que surgiu na África do Sul, tem cerca de 50 mutações, mais de 30 das quais na proteína farpada que permite ao vírus se ligar a células humanas. A disseminação do novo tipo ainda está em seus estágios iniciais e ainda não está claro o quão perigosa a infecção pode ser para uma pessoa vacinada.

Vários países europeus e asiáticos suspenderam os voos da África do Sul em resposta à alternativa. O Reino Unido suspendeu na quinta-feira voos de seis países da região, e a Comissão Europeia – órgão executivo da UE – pediu a todos os 27 países membros que interrompam as viagens da África do Sul.

O principal conselheiro médico da Casa Branca, Dr. Anthony Fauci, disse na sexta-feira que os Estados Unidos estão trabalhando com cientistas sul-africanos para obter a estrutura molecular da variante para que os testes de laboratório possam ser feitos. Esses testes ajudarão a determinar se uma variante pode escapar da proteção de anticorpos fornecida pelas vacinas.

Fauci disse que os dados ajudarão a determinar se os Estados Unidos devem ou não implementar restrições semelhantes às viagens.

O poder da vacina de duas doses Pfizer-BioNTech contra a infecção diminuiu com o tempo, embora ainda seja altamente eficaz na prevenção de hospitalização e morte. Um estudo publicado na Science este mês descobriu que a eficácia da vacina caiu de 86% para 43% de fevereiro a outubro.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA permitiram doses de reforço da vacina Pfizer-BioNTech para todos os adultos na última sexta-feira. A dose de reforço foi 95% eficaz na prevenção de infecções sintomáticas em pessoas que não tinham evidência de infecção anterior em um ensaio clínico com 10.000 participantes com 16 anos de idade ou mais.