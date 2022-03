Cristiano Ronaldo voou para Portugal após descoberta de lesão

Cristiano Ronaldo não participou do confronto entre Manchester United e Manchester City na Etihad.

Ronaldo perdeu o jogo devido a uma lesão no quadril Atletas Ao saber da informação, ele retornou à sua terra natal.

As razões por trás da decisão de Ronaldo não são claras, mas ele acredita que o clima quente o ajudará a se recuperar.

Ronaldo não quer ser uma distração para o United na Etihad.

Não é incomum que jogadores que não estão nas equipes de partida não joguem partidas fora da cidade. No entanto, é difícil imaginar que o United o teria negado se Ronaldo tivesse pedido.

O pano de fundo de tudo isso é que parece haver uma desconexão na United nos bastidores, e o relatório sugere fortemente isso. Pode ter sido desencadeado pela mídia.

Ronaldo estava treinando na semana passada e não na fazenda. O jogador de 37 anos marcou apenas uma vez em 2022 e não parece tão bem quanto antes na campanha. O problema atual das lesões ilustra algumas delas.

AtletasO relatório diz: “Evidências sugerem que a viagem causou um rebuliço entre o vestiário do United. Os jogadores lesionados não são obrigados a assistir aos jogos, mas diz-se que os jogadores da equipa de Ronaldo sentem a sua presença em campo, e a sua luz e contribuições podem ter sido úteis para esta campanha.

Ranknick sobre Ronaldo

Ronaldo supostamente soube de sua lesão na sexta-feira e foi oficialmente descartado no sábado.

O gerente Ralph Rangnick disse Site do clube: “Bem, eu tenho que confiar na minha profissão médica.

“Na manhã de sexta-feira, pouco antes do treino, nosso médico veio me ver e me disse que Cristiano não podia treinar com problemas de flexibilidade no quadril. A situação era a mesma no sábado, razão pela qual ele não poderia estar no time.

Embora o United tenha atacado bem no primeiro tempo sem Ronaldo, caiu no segundo tempo. Com Edinson Cavani fora, e Mason Greenwood e Anthony Marshall rejeitados ou sem dívidas, as opções de ataque do time parecem escassas.

Anthony Elanga e Jadon Sancho jogaram como atacantes brancos, mas o United não teve um ponto focal. Marcus Rashford ainda não está determinado a se qualificar como titular.

Ronaldo pode voltar ao jogo do United contra o Tottenham na próxima semana e tem uma semana para se recuperar.

Embora ele vá jogar contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões em 15 de março, não há dúvida de que ele estará de olho nas eliminatórias da Copa do Mundo de Portugal no final do mês.