Esses lugares temáticos testemunharão o eclipse total em 8 de abril de 2024

Você estará em Shadowland, Texas, para ver Eclipse solar total em 8 de abril de 2024 ? Que tal observar o disco da Lua cruzando o disco do Sol em Moon Beach, Nova York, ou vislumbrar a coroa solar em Corona, Missouri?

Você pode visitar milhares de locais para vivenciar o eclipse total no México, nos Estados Unidos e no Canadá, mas certifique-se de estar no caminho da perfeição. Só então você encontrará a escuridão do meio-dia e poderá ver a coroa solar com seus próprios olhos, e em todos os outros momentos deverá tomar precauções. Com cerca de 185 quilômetros de largura, ele se estenderá por 16.000 quilômetros através dos oceanos Pacífico e Atlântico pela América do Norte, chegando em Mazatlán, no México, e partindo de Terra Nova, no Canadá.

Relacionado: Eventos totais de visualização do eclipse solar em abril de 2024: concertos, festivais e muito mais

Nesse meio tempo, ele cruzará partes de 15 estados dos EUA – e dezenas de nomes de lugares com tema de eclipse. “Encontrei uma base de dados com todos os nomes de lugares na América do Norte e acabei de pesquisar nessa base de dados nomes de lugares associados ao eclipse”, disse Michael Zeller, cartógrafo e historiador de eclipses da Universidade da Califórnia. GreatAmericanEclipse. com “Estes foram os melhores que encontrei”, disse ele ao Space.com.Alguns têm uma história ligada a eclipses solares históricos; outros são puramente por acaso.

Lembre-se de nunca olhar diretamente para o sol. Para ver um eclipse solar com segurança, você deve usar filtros solares em todos os momentos. Somente durante o momento do eclipse total, quando o disco do Sol está 100% obscurecido pela Lua, é possível ver a olho nu. Isso só é possível dentro do percurso geral e por apenas alguns minutos, dependendo da sua localização no percurso. Em todos os outros momentos, devem ser tomadas as precauções necessárias. Monitores precisarão ser usados Óculos aprovados para eclipse solar Câmeras, telescópios e binóculos devem ter filtros solares colocados na frente de suas lentes. Para obter mais informações sobre segurança de visualização solar, consulte nosso website Como observar o sol com segurança .

Aqui estão os destaques – e uma lista completa de todos os locais com tema de eclipse que você poderá vivenciar na íntegra em 8 de abril de 2024:

Ilha Eclipse, Terra Nova

Eclipse Island está localizada perto de Burgeo, Newfoundland. (Crédito da imagem: Bosnov via Getty Images)

“A melhor ilha é a Ilha Eclipse em Newfoundland”, disse Zeller. “Ele recebeu esse nome porque o capitão James Cook observou o eclipse daquela ilha.”

Um eclipse solar anular – conhecido como “Anel de Fogo” – ocorreu em 5 de agosto de 1766 No entanto, se Cook o tivesse visto da Ilha do Eclipse, perto de Burgio, ele o teria visto muito próximo do caminho central como um eclipse solar parcial de 84%.

Ele registrou os horários exatos do início e do fim do eclipse para ajudar Calcule sua longitude . Na época, Cook estava mapeando a costa da Terra Nova e a entrada do Rio São Lourenço a bordo do navio HMS Grenville. Embora possa ser um lugar divertido para ver o eclipse, este dia esteve nublado 78% do tempo desde 2000. De acordo com hora e data .

Relacionado: Qual é o melhor lugar para ver o eclipse solar total em abril de 2024?

(Shadowland e Sun Valley, Texas).

No norte do Texas, existem dois nomes de lugares relacionados ao eclipse muito próximos um do outro no condado de Red River, perto da fronteira com Oklahoma. Sun Valley, com 69 habitantes, está localizada a 11 quilômetros a leste de Paris, Texas, onde um chapéu de cowboy vermelho fica no topo de uma réplica da Torre Eiffel de 18 metros de altura.

Um pouco mais perto da linha central da rota geral está Shadowland, oito quilômetros a oeste de Bogata, embora seja um nome no mapa e não um local real, sem nenhuma evidência de quaisquer edifícios. Não confunda com Cabana da Terra Sombria uma luxuosa cabana de madeira em Wimberley, Texas, já estava reservada para o eclipse.

Villa Corona, Durango, México

Hora local e duração total: 12h09 GMT; 4 minutos e 18 segundos

Hora local e duração total: 12h09 GMT; 4 minutos e 18 segundos Corona del Valle, Durango, México

Hora local e duração total: 12h13 CST. 3 minutos e 33 segundos

Hora local e duração total: 12h13 CST. 3 minutos e 33 segundos El Sol, Coahuila, México

Hora local e duração total: 12h19 CST. 1 minuto e 51 segundos

Hora local e duração total: 12h19 CST. 1 minuto e 51 segundos Ejido Mota de Corona, Coahuila, México

Hora local e duração total: 12h24 CST. 3 minutos e 25 segundos

Hora local e duração total: 12h24 CST. 3 minutos e 25 segundos Lua, Texas

Hora local e duração total: 13h40 CST. 1 minuto e 23 segundos

Hora local e duração total: 13h40 CST. 1 minuto e 23 segundos Terra das Sombras, Texas

Hora local e duração total: 13h44 CST. 4 minutos e 20 segundos

Hora local e duração total: 13h44 CST. 4 minutos e 20 segundos (Vale do Sol, Texas).

Hora local e duração total: 13h44 CST. 4 minutos e 6 segundos

Hora local e duração total: 13h44 CST. 4 minutos e 6 segundos Lua, Oklahoma

Hora local e duração total: 13h45 CST. 4 minutos e 16 segundos

Hora local e duração total: 13h45 CST. 4 minutos e 16 segundos (Sun Terrace Cove, Arkansas).

Hora local e duração total: 13h52 CST. 2 minutos e 47 segundos

Hora local e duração total: 13h52 CST. 2 minutos e 47 segundos Lua, Missouri

Hora local e duração total: 13h54 CST. 1 minuto e 54 segundos

Hora local e duração total: 13h54 CST. 1 minuto e 54 segundos Corona, Missouri

Hora local e duração total: 13h54 CST. 4 minutos e 2 segundos

Hora local e duração total: 13h54 CST. 4 minutos e 2 segundos (Sun Valley, Ohio).

Hora local e sinopse: 15h10 EST; 2 minutos e 27 segundos

Hora local e sinopse: 15h10 EST; 2 minutos e 27 segundos Cais Luna, Michigan

Hora local e sinopse: 15h13 EST; 6 segundos

Hora local e sinopse: 15h13 EST; 6 segundos Moon Beach, Sterling, Nova York

Hora local e sinopse: 15h21 EST; 3 minutos e 29 segundos

Hora local e sinopse: 15h21 EST; 3 minutos e 29 segundos Ilha da Lua, Maine

Hora local e duração total: 15h32 EST; 1 minuto e 55 segundos

Hora local e duração total: 15h32 EST; 1 minuto e 55 segundos (Cratera Meia Lua em New Brunswick).

Hora local e duração total: 16h32 EST; 3 minutos e 19 segundos

Hora local e duração total: 16h32 EST; 3 minutos e 19 segundos Ilha Eclipse, Terra Nova, Canadá

Hora local e duração total: 17h11 EST; 2 minutos e 16 segundos

Lugares chamados de “eclipses” nos Estados Unidos fora do caminho da totalidade:

Além do caminho da totalidade, há, é claro, muitos nomes associados ao eclipse, dois dos quais são chamados de eclipses, um perto de Norfolk, Virgínia (eclipse solar parcial de 79%) e outro perto de Houston, Texas (eclipse solar parcial de 94%). . eclipse).