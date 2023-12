O vídeo mostra uma bola de fogo deslumbrante vista sobre a Europa

Birmingham, Inglaterra – Um meteoro invulgarmente brilhante conhecido como bola de fogo foi avistado sobre a Europa no sábado, com mais de uma centena de relatos de um meteoro colorido sobre partes do Reino Unido e França.

Um vídeo gravado às 2h07 em Birmingham, Inglaterra, mostrou um flash de luz azul enquanto um meteoro brilhante gritava no céu noturno.

De acordo com a Organização Meteorológica Internacional (IMO). Mais de 100 relatórios de bolas de fogo O sábado aconteceu na mesma hora em áreas da Inglaterra, Escócia, País de Gales e França.

Mais de uma dúzia de vídeos compartilhados pela IMO capturaram o flash no céu. Testemunhas descreveram o meteorito como “bonito e brilhante”, e algumas testemunhas indicaram que era de cor verde. As mudanças de cor podem ser causadas pela queima de vários minerais encontrados em meteoritos metálicos à medida que interagem com a atmosfera terrestre.

Um observador de meteoros disse que o flash de luz foi tão brilhante que era “dia”, de acordo com o relatório de uma testemunha da IMO.

Outra testemunha perto de Londres escreveu: “Há muitos anos que olho para o céu noturno na esperança de ver algo assim, que espetáculo de se ver.”

Segundo a NASA, uma bola de fogo é um “meteoro extraordinariamente brilhante” que atinge uma magnitude visual de 3 ou mais brilhante pelo observador. Os eventos de bola de fogo podem exceder um metro de tamanho, e as bolas de fogo que explodem na atmosfera são chamadas de meteoros explosivos.

A chuva de meteoros Quadrantids ainda está em andamento, com pico de atividade em 4 de janeiro Sociedade Americana de MeteorosAs Quadrântidas têm potencial para ser a chuva de meteoros mais poderosa do ano, mas o mau tempo costuma dificultar a visualização.

Outras chuvas de meteoros anuais atingem o pico de atividade em um ou dois dias, mas o pico de atividade das Quadrântidas ocorre ao longo de algumas horas, com até 120 meteoros por hora, de acordo com a NASA.