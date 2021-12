Elon Musk diz que vai pagar mais de US $ 11 bilhões em impostos este ano | Elon Musk

Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo e CEO da empresa de carros elétricos Tesla, disse que vai pagar mais de US $ 11 bilhões em impostos este ano – um valor recorde para o imposto anual pago por uma única pessoa.

Musk que foi no início deste ano Acusado de pagar zero impostos federais Em 2018, apesar de possuir cerca de US $ 243 bilhões (£ 185 bilhões), ele disse que pagaria a conta de impostos extraordinariamente alta este ano após vender milhões de ações da Tesla.

Para aqueles que estão se perguntando, vou pagar mais de US $ 11 bilhões em impostos este ano – Elon Musk 20 de dezembro de 2021

Isso aconteceu depois que a senadora Elizabeth Warren descreveu Musk na semana passada como “o freelancer mais rico do mundo”.

Musk vendeu US $ 14 bilhões em ações da Tesla desde o início de novembro, quando perguntou a seus seguidores no Twitter Se ele deve vender 10% de sua propriedade. Quase 60% de seus 67 milhões de seguidores votaram pela venda das ações. Os impostos sobre as vendas são estimados entre US $ 11 bilhões e US $ 12 bilhões.

Talvez o polêmico empresário devesse ter começado a vender sua participação de 23% na Tesla Independentemente do resultado da votação, ele enfrentou um enorme imposto sobre as opções de ações que foram concedidas a ele em 2012 e que expiram em agosto de 2022. Para exercer as opções, ele tem que pagar imposto sobre o ganho. As ações da Tesla subiram mais de 20.000% nos últimos 10 anos.

Os pagamentos de impostos de Musk têm sido um pára-raios político nos Estados Unidos, onde em vez de um salário ou bônus (sujeito a impostos), a riqueza do bilionário vem de bônus em ações da Tesla e um aumento no preço das ações da empresa (o imposto de renda é pago apenas no ganhos no preço das ações quando vendidas).

Uma investigação da ProPublica no início deste ano descobriu que Musk pagou uma “taxa real de imposto” de 3,27% entre 2014 e 2018, e não havia impostos federais em 2018.

Warren, o senador democrata progressista que há muito faz campanha por reformas fiscais para tentar garantir que os ricos paguem mais impostos, questionou a decisão da revista Time na semana passada de nomear Musk como a Pessoa do Ano.

“Vamos mudar o código tributário fraudulento para que a Pessoa do Ano realmente pague impostos e pare de liberar todos os outros”, escreveu ela no Twitter.

Musk respondeu: “Se você abrir os olhos por dois segundos, perceberá que pagarei mais impostos do que qualquer americano na história este ano.”

E se você abrir os olhos por dois segundos, vai perceber que vou pagar mais impostos do que qualquer americano na história este ano – Elon Musk 14 de dezembro de 2021

As ações da Tesla caíram cerca de um quarto desde que Musk tweetou sobre a venda de suas ações. Eles caíram mais 3% na segunda-feira. A capitalização de mercado da empresa caiu para pouco mais de US $ 900 bilhões, ante a avaliação de US $ 1 trilhão registrada em outubro.

Analistas do banco de investimento Guggenheim Partners alertaram na segunda-feira aos investidores que a produção de veículos elétricos pode não corresponder às expectativas e disseram temer que o preço das ações da Tesla sofra um golpe à medida que mais concorrentes entrarem no mercado de veículos elétricos e autônomos (AV) a preços mais baratos .

“Acreditamos que a adoção de EV pode não corresponder às expectativas da indústria, particularmente nos Estados Unidos devido a um contexto regulatório menos severo e lançamentos limitados de produtos em segmentos chave do mercado”, disse Ali Fejri, analista do Guggenheim. “Também acreditamos que o valor da escassez de Tesla de uma perspectiva de patrimônio está diminuindo, à medida que mais VEs e empresas focadas em veículos foram lançados nos últimos 12-18 meses, dando aos investidores mais opções com avaliações de exposição mais baixas para o crescimento crônico em veículos elétricos e veículos.. ”