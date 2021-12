Elon Musk diz que vai pagar mais de US $ 11 bilhões em impostos este ano

Elon Musk Ele enfrenta uma enorme cobrança de impostos neste ano – talvez a maior da história dos Estados Unidos.

“Para aqueles que estão se perguntando, vou pagar mais de US $ 11 bilhões em impostos este ano”, Tesla Diretor-executivo chilro na segunda-feira.

Isso é próximo à estimativa da CNBC de que Musk estava prestes a pagar um total de US $ 12 bilhões em impostos em 2021.

Musk vendeu $ 14 bilhões em ações da Tesla desde o início de novembro, então Ele pergunta a seus seguidores Em uma enquete do Twitter, se ele deveria vender 10% de suas participações. A resposta a esta pesquisa foi um retumbante “sim”.

Mas Musk provavelmente começará a vender de qualquer maneira. Isso é porque ele enfrenta um Enorme fatura tributária Em opções de ações da Tesla.

As opções de compra de ações estão programadas para expirar em 2012, em agosto do próximo ano. Para exercê-lo, ele deve pagar imposto de renda sobre o ganho.

Em vez de receber um salário ou um bônus em dinheiro, a riqueza de Musk vem de prêmios de ações e ganhos no preço das ações de Tesla.

Embora as ações da Tesla tenham sofrido um golpe desde a pesquisa de Musk no Twitter, ainda são muito valiosas – as ações subiram 28% no acumulado do ano.

Quando Musk quer dinheiro, ele pode simplesmente pegar o dinheiro emprestado usando as ações de sua empresa como garantia. No entanto, alguns políticos criticaram essa prática como um brecha fiscal para os ricos.

No início deste ano, ProPublica Publicar uma investigação Eles mostram que Musk e muitos outros bilionários não pagaram nenhum imposto de renda federal em 2018.

Entre 2014 e 2018, Musk pagou US $ 455 milhões em impostos sobre US $ 1,52 bilhão em receitas, de acordo com a ProPublica, embora sua fortuna tenha crescido US $ 13,9 bilhões nesse período.