Elon Musk, da Tesla, está passando outro fim de semana insultando pessoas no Twitter

O homem mais rico do mundo está com raiva novamente.

O CEO Elon Musk, cuja fortuna pessoal aumentou em quase US $ 250 bilhões desde o início da pandemia, criticou o senador Bernie Sanders no Twitter no fim de semana, depois que o jornal independente de Vermont tuitou: Compartilhamento justo. intervalo.”

Musk aparentemente levou o bilhete para o lado pessoal, respondendo: “Sempre me esqueço de que você ainda está vivo”. Mais tarde, ele acrescentou: “Você quer que eu venda mais ações, Bernie? Basta dizer uma palavra …”

Sorteio de comentário a partir de muitos No Twitter, com a frase "deixe de ser criança" É um refrão comum.

No último fim de semana, Mask foi lançado insulto aos eventos No senador Ron Wyden, um democrata inexperiente, que também pediu a Musk e outros bilionários impostos mais altos. Sanders anteriormente citou a enorme fortuna de Musk e Amazon.com Inc. AMZN,

Fundador Jeff Bezos “não educado.”

No mês passado, Musk respondeu a um imposto proposto pelo governo Biden sobre ganhos de capital não realizados de bilionários via Twitter: “No final, as outras pessoas ficam sem dinheiro e depois vêm atrás de você.” Também em outubro, Musk anunciou que Tesla o faria Mudança da sede da Califórnia para o Texas, que não cobra imposto de renda do governo.

As explosões anti-impostos vieram em seguida Relatório ProPublica em junho que Musk pagou uma “taxa de imposto real” de cerca de 3,27% e que evitou pagar quaisquer impostos federais em 2018. Musk, que não recebe um salário tributável, tem uma fortuna pessoal de cerca de US $ 285 bilhões, de acordo com Índice Bloomberg Billionaire, até o momento mais de 116 bilhões de dólares. Isso inclui uma perda de US $ 8 bilhões com a queda das ações da Tesla na semana passada.

Musk começou o fim de semana Martin Eberhard ataca o fundador da Tesla No Twitter, chamando-o de “a pior pessoa com quem já trabalhei em toda a minha carreira”, alegando que ele estava “tão perto de matar Tesla”.

Eberhard deixou a empresa em 2007 e os dois brigaram por anos. Os comentários de Musk podem violar um acordo de não derrogação que teria feito parte de um acordo depois que Eberhard o processou por difamação em 2007.

Eberhard disse: “Nada se compara a ser atacado pelo homem mais rico do mundo.” Declaração para Fox Business Sexta-feira.

Nas últimas semanas, Musk também fez desafiado descaradamente Funcionários da ONU sugerem que pode ajudar a aliviar a fome mundial e Postou tweets sexistas que foi excluído posteriormente.

Como parte de um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários em 2018, Tesla supostamente pré-aprovou todos os tweets de Musk. A Securities and Exchange Commission disse no início deste ano Os tweets de Musk violaram esta política duas vezes Em 2020. No entanto, isso é praticamente inútil, desde então Não há precedente real para a aplicação da SEC Pelas postagens das redes sociais, quaisquer multas potenciais contra Musk ou Tesla provavelmente serão minúsculas em comparação com seu patrimônio líquido.

Semana Anterior Musk vendeu US $ 6,9 bilhões em ações da Tesla (pegue? pegue?), depois que uma pesquisa do Twitter disse que ele deveria vender US $ 10 bilhões em ações. (Algumas dessas vendas de ações foram realizadas antes da publicação da pesquisa.) Musk enfrenta um imposto de quase US $ 15 bilhões sobre suas opções de ações no próximo ano, CNBC relatado Na semana passada, é provável que ocorram mais vendas de ações. Em meio às notícias de vendas, as ações da Tesla despencaram em sua pior semana em mais de um ano.

No entanto, as ações da Tesla subiram 47% no ano até agora e cerca de 153% mais altas nos últimos 12 meses.