Os mercados de transporte marítimo estão em chamas agora

Um dos executivos seniores em Boeing Ele ressaltou a importância do jogo de carga agora no setor de aviação, após quase dois anos de viagens praticamente paralisadas devido à pandemia do coronavírus.

“Os mercados de frete estão em chamas agora. E aqui estamos vendo um crescimento real”, disse o vice-presidente executivo da Boeing, Stan Dale, a Dan Murphy da CNBC no Dubai Air Show no domingo.

A empresa anunciou planos para adicionar três linhas de conversão para seu 737-800BCF na América do Norte e Europa. São as instalações que convertem aeronaves em navios de carga e estarão localizadas na KF Aerospace no Canadá e em Londres Gatwick.

Os comentários sobre o negócio vieram um dia depois que a Boeing disse que estava em negociações avançadas para vender A Versão de carga do futurista 777X. Ehsan Mounir, vice-presidente sênior de vendas comerciais e marketing da Boeing, disse à Reuters no sábado que a empresa estava “em discussões muito avançadas com vários clientes”.

“O [777X freighter] Parece bom do ponto de vista do design e do ponto de vista dos requisitos. ”