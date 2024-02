Eleições na Finlândia: finlandeses votam para eleger um novo presidente

HELSINQUE (AP) – O ex-primeiro-ministro Alexander Stubb venceu o segundo turno nas eleições finlandesas no domingo contra o ex-ministro das Relações Exteriores Pekka Haavisto em uma disputa acirrada pela presidência e pela tarefa de dirigir a política externa e de segurança da nação nórdica depois que ela se tornar membro da OTAN. Após a invasão russa da Ucrânia.

Com todos os votos contados, o candidato de centro-direita Stubb do Partido da Coligação Nacional recebeu 51,6% dos votos, enquanto o candidato independente Haavisto do Partido da Esquerda Verde recebeu 48,4% dos votos.

Stubb, de 55 anos, que foi primeiro-ministro em 2014-15 e iniciou a sua carreira política como legislador no Parlamento Europeu em 2004, tornar-se-á o 13º presidente da Finlândia desde a independência do país nórdico do Império Russo em 1917.

Haavisto admitiu a derrota após um programa transmitido pela emissora pública finlandesa YLE mostrando a vitória de Staub na noite de domingo. Ele apertou a mão de Stubb e o parabenizou na Prefeitura de Helsinque, onde os candidatos e a mídia assistiam à chegada dos resultados.

Um homem vota em uma seção eleitoral durante a eleição presidencial em Espoo, Finlândia, domingo, 11 de fevereiro de 2024. (AP Photo/Sergei Grits)

A campanha eleitoral que durou meses foi educada e sem confrontos, de acordo com a política finlandesa orientada pelo consenso, sem ataques diretos de nenhum dos candidatos – algo que Stubb observou no seu discurso a Haavisto.

“Esta foi uma corrida justa e excelente”, disse Staub a Haavisto depois que o resultado ficou claro. “Estou orgulhoso de poder concorrer com vocês nesta eleição. Obrigado pela boa corrida.”

Stubb e Haavisto, de 65 anos, foram os principais candidatos nas eleições em que mais de 4 milhões de eleitores elegíveis escolheram um sucessor para o extremamente popular Presidente Sauli Niinistö, cujo segundo mandato de seis anos termina em Março. Ele não era elegível para a reeleição.

Um segundo turno foi necessário no domingo porque nenhum dos nove candidatos originais recebeu mais da metade dos votos no primeiro turno, que ocorreu em 28 de janeiro. Stubb ficou em primeiro lugar com 27,3%, enquanto Haavisto ficou em segundo lugar com 25,8%.

Várias pesquisas de opinião indicaram que Stubb, que também atuou como Ministro dos Negócios Estrangeiros, das Finanças e dos Assuntos Europeus da Finlândia, é o candidato mais provável para ganhar a presidência.

A participação eleitoral inicial foi de 70,7%, o que é significativamente menor do que durante o primeiro turno de votação, quando foi de 75%.

Ao contrário da maioria dos países europeus, o Presidente da Finlândia tem poder executivo para formular a política externa e de segurança juntamente com o governo, especialmente no que diz respeito a países não pertencentes à UE, como os Estados Unidos, a Rússia e a China.

Durante a campanha eleitoral, Stubb e Haavisto concordaram amplamente sobre a política externa finlandesa e as prioridades de segurança. Estas incluem a manutenção de uma posição linha-dura em relação a Moscovo e à actual liderança russa, o reforço dos laços de segurança com Washington e a necessidade de ajudar a Ucrânia militarmente e a nível civil. A Finlândia participa num A fronteira tem 1.340 quilômetros (832 milhas) de comprimento. Com a Rússia.

O chefe de Estado também comanda o exército – o que é particularmente importante no actual ambiente de segurança na Europa e na mudança da situação geopolítica na Finlândia, que Aderiu à OTAN em abril de 2023 Após o ataque russo à Ucrânia há um ano.

O presidente ucraniano, Voldymyr Zelensky, foi um dos primeiros dignitários estrangeiros a enviar “sinceros parabéns” a Stubb, um firme apoiante de Kiev, pela sua vitória.

“A Ucrânia e a Finlândia, em solidariedade com outros parceiros, estão a trabalhar para fortalecer a segurança de toda a Europa e de todos os países do nosso continente”, disse Zelensky numa mensagem no X, anteriormente conhecido como Twitter. Aguardo com expectativa o reforço das nossas relações e da nossa visão partilhada de uma Europa livre, unida e bem protegida.

Espera-se que o presidente finlandês permaneça fora da briga da política quotidiana e em grande parte fora das disputas políticas internas.

Haavisto foi o diplomata-chefe da Finlândia entre 2019-2023 e o principal negociador para a sua entrada na OTAN. Antigo mediador de conflitos nas Nações Unidas e ambientalista fervoroso, esta foi a sua terceira candidatura à presidência.