Economia de Portugal cresce 2,9% no 3º trimestre devido à flexibilização do COVID – 19 regras

LISBOA, 29 de outubro (Reuters) – A economia de Portugal cresceu 2,9% no terceiro trimestre em comparação com os três meses anteriores, já que a flexibilização da maioria das regras do vírus corona permitiu que mais empresas reabrissem e impulsionassem as exportações, disse a Agência Nacional de Estatística (INE). Na sexta.

Entre julho e setembro, a economia turística do país cresceu 4,2% face ao ano anterior, segundo o INE.

“O crescimento do PIB no terceiro trimestre reflete uma redução gradual das restrições de movimento devido à infecção, em linha com o aumento da vacina contra COVID-19”, disse o INE em um comunicado.

Portugal tem mais de 85% da sua população totalmente vacinada contra o vírus corona, tornando-se um dos países mais vacinados do mundo.

O INE disse que as exportações líquidas tiveram um “contributo positivo” para o PIB do terceiro trimestre, enquanto a procura interna – investimento e consumo – “teve um contributo menos positivo do que nos três meses anteriores”.

O setor do turismo, que representava cerca de 15% do PIB antes da epidemia, ainda é atormentado por certas regras que dificultam as viagens das pessoas.

Portugal começou a facilitar os controles do COVID-19 em meados de março, enfrentando algumas das piores epidemias do mundo desde que impôs seu segundo bloqueio em janeiro.

A expectativa do governo é de que a economia cresça 4,8% neste ano. Caiu 8,4% em 2020, sua maior queda desde 1936. (Edição de Sergio Concalves e João Manuel Mauricio de Caterina Demoni e Marc Potter)