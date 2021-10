Fim de semana chuvoso para Portugal

Espera-se chuva forte em Portugal continental durante o fim de semana chuvoso

Lisboa

A previsão é que a capital receba chuvas intensas no fim de semana, com temperaturas atingindo máximas de 23 graus e mínimas de 19 graus. Também vai continuar a chover na segunda-feira, mas continuará a chover sem parar até terça-feira, antes de voltar ao tempo seco ao longo da semana.

Norte

Sábado e domingo serão úmidos, com temperaturas máximas de 21 graus e caindo para 12 graus. A chuva continuará a partir de segunda-feira, mas na quarta-feira a temperatura cairá ainda mais para 17 graus, com um mínimo de 3 graus à noite. Previsão de tempo moderado para quinta-feira.

Centro

As temperaturas atingirão no máximo 20 graus e no mínimo 15 graus, com previsão de chuva no centro durante todo o fim de semana. A previsão é de que a chuva pare na quarta-feira, mas o céu claro será de no máximo 14 graus ao dia e 10 graus à noite.

Sul

Chuvas fortes são esperadas ao longo do fim de semana, embora com uma temperatura máxima de 22 graus e um mínimo de 18 graus. A chuva será mais intermitente às segundas e terças-feiras e será fresca com uma temperatura mínima de 10 graus, embora chova na quarta-feira.

Madeira

Nos fins de semana, o tempo estará seco e claro principalmente, com sol e temperaturas de até 27 graus aos sábados. Desde o início da semana a temperatura começará a cair gradativamente, mas ainda será amena, com máxima de 23 graus e mínima de 18 graus.

Açores

O tempo chuvoso continuará durante o fim de semana, apesar de algumas chances de sol, quando as temperaturas de domingo atingem um máximo de 23 graus. Haverá um aumento no intervalo de sol a partir de terça-feira, mas os termômetros irão diminuir gradualmente com o decorrer da semana.