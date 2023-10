Dezenas de gatos foram deixados para morrer no deserto de Abu Dhabi, provocando indignação generalizada

Nota do editor: Uma versão desta história aparece no boletim informativo da CNN sobre o Oriente Médio, uma revista três vezes por semana sobre as maiores histórias da região. Registre-se aqui.



Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

CNN

–



Um grupo de residentes dos Emirados Árabes Unidos encontrou mais de 140 gatos abandonados numa zona desértica da capital, Abu Dhabi, num fenómeno que suscitou críticas de organizações internacionais de defesa dos direitos dos animais e levou o governo a realizar uma investigação.

Gatos de todas as raças, incluindo espécies não domésticas, como os gatos persas, foram deixados para morrer presos em seus transportadores ou vagando pelo deserto sem comida, abrigo ou água, segundo Chico Shergill, morador de Abu Dhabi que participou do resgate.

Os animais foram abandonados do outro lado da rodovia do Abrigo de Animais de Abu Dhabi, administrado pelo governo, em Al Falah, uma área residencial em Abu Dhabi. O abrigo disse à CNN que não tinha conhecimento do incidente e se recusou a comentar mais.

As equipes de resgate contaram 50 gatos mortos no grupo e resgataram 95 gatos desde 28 de setembro. Um golden retriever também foi resgatado e um husky foi encontrado morto. Alguns dos animais tinham microchips, indicando que não eram vadios.

As temperaturas em setembro chegam a 40,5°C (105°F) em Abu Dhabi. As temperaturas do deserto podem ser mais altas durante o dia. Este incidente gerou críticas de organizações e ativistas internacionais de direitos dos animais.

A organização de direitos dos animais People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) está oferecendo uma recompensa de US$ 5 mil por informações sobre “quem abandonou esses gatos no deserto”, disse Jason Baker, vice-presidente da PETA Ásia, à CNN em um comunicado.

“Este ato de crueldade não deve ser escondido”, disse Baker.”A solução para a crise dos animais desabrigados é a esterilização, a castração e a adoção em abrigos sobrecarregados e com falta de pessoal, que é o que a PETA Ásia vem pedindo aos Emirados Árabes Unidos há anos.”

O Departamento de Municípios e Transportes de Abu Dhabi disse na quarta-feira que o faria Investigação do acidente. Ele instou o público a relatar detalhes do incidente e tomar medidas para encontrar os responsáveis.

A Dra. Katherine Pollack, vice-presidente da Humane Society International, disse à CNN que estava feliz em ver as autoridades levando o assunto a sério.

A equipe de resgate voluntária trabalha 24 horas por dia, e muitos tiram folga do trabalho para continuar resgatando gatos abandonados, microchipando-os e encontrando lares para eles, segundo Shergill.

Dez gatos de estimação de Dubai, a uma hora de carro de Abu Dhabi, foram identificados por microchips e devolvidos às suas casas.

Abu Dhabi lança plano armadilha-neutro-retorno (TNR) programa em 2008 Controlar gatos selvagens e vadios, principalmente através do Abrigo de Animais de Abu Dhabi.

O programa TNR afirma que cumpre as “diretrizes internacionais de bem-estar animal” e afirma que irá devolver os animais ao local onde estavam presos.

A Organização Internacional para a Proteção dos Animais (OIPA) afirmou num comunicado que “locais de despejo de animais” são generalizados em Abu Dhabi e Dubai, e este não foi um incidente isolado, acrescentando que está a realizar campanhas em nome de animais vadios no Emirados. Por anos.