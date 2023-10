‘Metade da aldeia desapareceu’: uma pequena aldeia na Ucrânia cambaleia após o ataque com mísseis

HOZA, Ucrânia (Reuters) – Em um cemitério próximo a um campo nos arredores do remoto vilarejo ucraniano de Hozha, moradores limparam arbustos e limparam o lixo para abrir espaço para mais sepulturas.

Trabalhar em silêncio era algo para distraí-los do horror do que acontecera no dia anterior.

Enquanto dezenas de pessoas se reuniam num café local para uma refeição em homenagem a um soldado que morreu na guerra contra a Rússia, um míssil caiu, matando pelo menos 52 pessoas.

Foi um dos ataques mais mortíferos em 20 meses de combates, devastando uma comunidade pequena e unida.

O choque começa a dar lugar à tristeza, bem como a questões sobre como os russos sabiam da reunião, que alguns residentes de Horusa dizem ter sido um ataque deliberado.

Entre os mortos estava Alia, de 36 anos, que tinha três filhos. O marido dela também morreu.

Seu pai, Valery Cozier, estava no cemitério se preparando para enterrar ela e seu genro.

“Seria melhor se eu morresse”, disse ele baixinho, chorando. “Oh Deus, você não pode me punir assim. Deixar o pai e levar os filhos!”

Enxugando as lágrimas do rosto, o homem de 61 anos explicou que agora precisa descobrir como cuidar dos três netos, de 10, 15 e 17 anos. Kozir quer enterrar Alia e seu marido lado a lado em um cemitério. Um túmulo.

Ele disse à Reuters que não esteve no café na quinta-feira porque trabalhava como segurança nos turnos noturnos e, portanto, sobreviveu.

Perto dali, três irmãos preparavam um plano para enterrar os seus pais, que foram mortos no que o presidente Volodymyr Zelensky descreveu como um ataque russo deliberado a civis.

Moscovo nega ter visado civis na sua invasão em grande escala, posição que reiterou na sexta-feira em resposta ao ataque a Horoza. Milhares de pessoas foram mortas numa campanha de bombardeamentos que teve como alvo edifícios residenciais e restaurantes, bem como centrais eléctricas, pontes e silos de cereais.

Um dos irmãos começou a cavar enquanto outro recolhia garrafas plásticas descartadas.

O terceiro jovem, Yevhen Perozuk, de 41 anos, disse: “Perdemos 18 pessoas numa rua, onde moravam os nossos pais”. “Por um lado, os vizinhos desapareceram e, por outro lado, uma mulher desapareceu.”

Os homens disseram não saber quando poderão realizar um funeral porque os corpos dos seus pais ainda estavam a ser examinados por investigadores em Kharkiv, a grande cidade mais próxima no nordeste da Ucrânia.

Valery Kozyr, 61 anos, chora sentado próximo a túmulos após perder sua filha e outros parentes em um ataque militar russo, em meio a um ataque russo à Ucrânia, em um cemitério fora da vila de Horuzha, região de Kharkiv, Ucrânia, 6 de outubro de 2023 REUTERS/Thomas Peter Obtenção de direitos de licenciamento

Nem todas as vítimas foram identificadas. O investigador da polícia regional Serhiy Polvinov disse aos repórteres na quinta-feira que as autoridades teriam que usar o DNA para identificar algumas das vítimas porque seus restos mortais não foram identificados.

“Os corpos estavam ali naquela praça e ninguém conseguiu identificá-los”, disse Valentina Kuzenko (73 anos), falando perto da sua casa, perto do local.

“Metade da aldeia desapareceu.”

Ao cair da noite de quinta-feira, as equipes de emergência atordoadas transferiram os corpos, colocados em sacos brancos, para a traseira de uma caminhonete. Um homem local ajoelhou-se e chorou ao colocar a mão sobre os restos mortais de um ente querido antes de também serem levados embora.

Oleksandr Mokhovaty, um residente local, disse que perdeu a mãe, o irmão e a cunhada.

“Alguém nos traiu. O ataque foi preciso e tudo aconteceu no café.”

Na sexta-feira, as equipes de resgate continuaram a vasculhar os escombros do café destruído e da loja adjacente, enquanto escavadeiras removiam os escombros.

Numa mesa baixa colocada a poucos metros de distância, membros dos serviços de emergência e da comunidade local depositaram flores e acenderam velas em pequenas tigelas coloridas em memória dos mortos.

No cemitério destaca-se uma sepultura.

Pilhas de solo recém-escavadas sob buquês de flores azuis e amarelas brilhantes que combinam com as cores da grande bandeira ucraniana que tremula acima deles com a brisa.

Este é o local de descanso final de Andriy Kozyr, um soldado do exército ucraniano e parente distante do pai recentemente enlutado, Valery.

Andrei tinha sido morto no início do conflito, mas a sua família queria enterrá-lo na sua aldeia natal quando descobriram os seus restos mortais numa área ocupada pelos russos antes de estes se retirarem no final de 2022.

Enquanto amigos e parentes locais comemoravam sua vida, o foguete caiu.

“Metade da aldeia desapareceu e as famílias desapareceram”, disse Kozir, ao lado da sua esposa que chorava. “Eles erram o tempo todo. Bem, desta vez eles acertam.”

“Agora tenho que riscar metade da minha lista telefônica.”

Escrito por Mike Collett-White. Editado por Philippa Fletcher

