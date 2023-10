EXCLUSIVO: O lago inundado da Índia estava prestes a receber um sistema de alerta precoce

NOVA DÉLHI (Reuters) – Cientistas e autoridades governamentais estavam trabalhando em um sistema de alerta precoce para inundações glaciais em um lago do Himalaia, no nordeste da Índia, quando ele transbordou esta semana, com consequências mortais.

O estado montanhoso de Sikkim mergulhou no caos na quarta-feira, depois que inundações causadas por chuvas torrenciais e uma avalanche mataram pelo menos 40 pessoas. Este foi um dos piores desastres na região em 50 anos, e dezenas de pessoas continuavam desaparecidas na sexta-feira.

Autoridades envolvidas no projeto disseram à Reuters que a primeira parte do sistema, uma câmera para monitorar o nível do Lago Lunak e instrumentos meteorológicos, foi instalada no mês passado.

Os cientistas disseram que se o sistema de alerta fosse ativado em plena capacidade, poderia dar às pessoas mais tempo para evacuar.

Detalhes do sistema de alerta para o Lago Lunak não foram relatados anteriormente.

“É realmente ridículo”, disse o geólogo Simon Allen, da Universidade de Zurique, envolvido no projeto. “O fato de isso ter acontecido depois de apenas duas semanas com nossa equipe foi um azar total.”

Ele disse que planejavam adicionar um sensor ao fio que poderia ser acionado se o lago estivesse prestes a explodir. Isso geralmente está conectado a um sistema de alarme que avisa os residentes para evacuarem imediatamente para locais mais elevados.

“O governo indiano não estava pronto para fazer isso este ano, por isso foi feito num processo de duas etapas”, disse ele.

Os dispositivos de vigilância deveriam enviar dados às autoridades, mas a câmara deixou de funcionar por uma razão desconhecida no final de Setembro passado, segundo uma fonte da embaixada suíça que apoia o projecto.

À medida que as alterações climáticas aquecem as regiões montanhosas, muitas comunidades enfrentam perigosas inundações de lagos glaciais (GLOFs). Os lagos que retêm a água do derretimento das geleiras podem encher e estourar, enviando torrentes que descem pelos vales das montanhas.

Mais de 200 desses lagos representam agora um risco muito elevado para as comunidades do Himalaia na Índia, Paquistão, China, Nepal e Butão, de acordo com 2022. pesquisar.

Nos últimos anos, foram implantados sistemas de alerta precoce de inundações glaciares na China, no Nepal, no Paquistão e no Butão. Os sistemas de alerta precoce no lago Lunak e outro nas proximidades de Chako Chu, em Sikkim, estarão entre os primeiros na Índia em relação às inundações de lagos glaciais, disseram fontes à Reuters.

Os cientistas afirmam há anos que os dois lagos correm risco de inundação, mas o processo de concepção e a procura de financiamento fizeram com que o tempo passasse sem progressos.

Kamal Kishore, alto funcionário da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA) da Índia, disse que a Índia planeja instalar sistemas de alerta precoce em vários outros lagos glaciais.

Ele não respondeu a mais perguntas sobre o projeto Lunac.

No entanto, Farooq Azam, glaciologista do Instituto Indiano de Tecnologia Indore, destacou que mesmo que o sistema existisse, os benefícios potenciais nem sempre eram claros.

“Este tipo de evento é tão rápido que mesmo que tivéssemos algum tipo de sistema de alerta precoce… poderíamos ter apenas alguns minutos, talvez uma hora”, disse ele.

