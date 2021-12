Descubra um enorme planeta 10 vezes maior que Júpiter orbitando um par de estrelas gigantes

Os cientistas descobriram um planeta gigante orbitando um par massivo de estrelas superquentes, um ambiente anteriormente considerado muito difícil para a formação de planetas.

Um artigo de pesquisa publicado na quarta-feira em Nature Science Journal Ele disse que a descoberta do planeta, denominado “b Centauri (AB) b” ou “b Centauri b”, refuta a crença que prevalece entre os astrônomos.

“Até agora, nenhum planeta foi observado em torno de uma estrela três vezes a massa do Sol”, escreveu o Observatório Europeu do Sul, que fotografou o planeta a partir do Very Large Telescope (VLT) no deserto chileno.

“Isso muda completamente a imagem das estrelas massivas como planetas hospedeiros”, disse o professor Markus Jansson, professor de astronomia da Universidade de Estocolmo.

A estrela dupla do tipo B, que está localizada no centro do sistema solar na constelação de Centaurus, é muito massiva e quente. Ele emite grandes quantidades de raios-X ultravioleta e de alta energia, que têm um “forte efeito no gás circundante que deve agir contra a formação do planeta”, disse o ESO.

“Estrelas do tipo B são geralmente consideradas ambientes muito destrutivos e perigosos, então pensava-se que grandes planetas seriam muito difíceis de formar ao seu redor”, disse Janson em um comunicado à imprensa.

“É um ambiente hostil, dominado por radiação intensa, onde tudo está em escala gigantesca: as estrelas são maiores, o planeta é maior, as distâncias são maiores”. Gayathri Viswanath, estudante de doutorado na Universidade de Estocolmo

A descoberta do planeta foi descrita em julho e publicada oficialmente na Nature na quarta-feira, com os pesquisadores dizendo que “os resultados mostram que os planetas podem existir em sistemas estelares mais massivos do que o esperado pela extrapolação dos resultados anteriores.”

Recentemente descoberto b Centauri (AB) b É um planeta fora do sistema solar, um planeta fora do nosso sistema solar e “10 vezes maior do que Júpiter, tornando-o um dos planetas mais massivos já encontrados”, escreveu o ESO.

O co-autor Gayathri Viswanath, estudante de doutorado na Universidade de Estocolmo, acrescentou no comunicado à imprensa que é “um mundo estranho em um ambiente muito diferente do que vivenciamos aqui na Terra e em nosso sistema solar”.

“É um ambiente hostil, dominado por radiação intensa, onde tudo está em uma escala enorme: as estrelas são maiores, o planeta é maior, as distâncias são maiores”, escreveu Viswanath.

O ESO escreveu que sua órbita é “uma das mais largas já descobertas”, 100 vezes maior do que a distância entre Júpiter e o Sol. “Esta grande distância do par central de estrelas pode ser a chave para a sobrevivência do planeta.”

Embora a imagem do ESO publicada este mês seja a primeira no planeta desde que foi identificada, b Centauri (AB) b foi fotografada, mas não foi reconhecida em capturas anteriores do telescópio, disseram os pesquisadores.

Em um e-mail para a NBC News, Janson disse que a descoberta fez com que ele e seus colegas expandissem uma pesquisa chamada BEAST, que examina 85 estrelas semelhantes.

“Tentaremos obter mais tempo de telescópio para fazer um levantamento extenso e também examinar todos os arquivos do telescópio após qualquer estrela de grande massa que possa ter sido observada no passado”, escreveu Janson.

“Penso que só nesta área haverá um aumento da intensidade da investigação sobre estrelas de grande massa, tanto com o propósito de descobrir planetas, mas também para a sua caracterização, para descobrir os seus componentes e para tentar descobrir mais detalhadamente como eles podem ter se formado. “