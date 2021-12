Atualizações da Covid: estudo inicial mostra que a vacina Pfizer oferece alguma proteção contra o Omicron

foto Uma enfermeira recebeu uma vacina de reforço da Pfizer no Bronx em setembro. Um novo estudo na África do Sul descobriu que esses reforços podem fornecer proteção contra Omicron. atribuído a ele … James Estrin / The New York Times

Um relatório da África do Sul forneceu um primeiro vislumbre de como as pessoas vacinadas contra a variante Omicron do coronavírus, de rápida disseminação, podem lidar com isso.

Testes de laboratório descobriram que o Omicron parece enfraquecer a potência da vacina Pfizer-BioNTech, mas também indicou que as pessoas que receberam uma dose de reforço podem estar mais protegidas.

O estudo, que foi publicado online na terça-feira, descobriu que os anticorpos produzidos por pessoas vacinadas tiveram menos sucesso em preservar a variante Omicron de células infecciosas do que outras formas do coronavírus.

Os cientistas disseram que os resultados são um tanto preocupantes, mas não entre em pânico. Os dados sugerem que as pessoas que foram vacinadas podem estar em risco de infecção com Omicron, que está se espalhando rapidamente na África do Sul e apareceu em Dezenas de países ao redor do mundo.

Mas as vacinas estimulam uma ampla resposta imunológica que inclui mais do que apenas anticorpos. Portanto, esses testes fornecem uma imagem incompleta de quão bem a vacina protege contra hospitalização ou morte por Omicron.

“Embora eu ache que haverá muita infecção, não tenho certeza se isso se traduzirá em colapso dos sistemas”, disse Alex Segal, virologista do Instituto de Pesquisa de Saúde da África em Durban, África do Sul, que liderou a pesquisa, em um entrevista. “Acho que vai ficar sob controle.”

O Dr. Segal e seus colegas trabalharam a uma velocidade vertiginosa nas últimas duas semanas para desenvolver o vírus e, em seguida, testar os anticorpos contra ele. “Se eu não morrer de vírus, morrerei de exaustão”, disse ele.

Originalmente, o Dr. Segal temia que as vacinas pudessem não fornecer proteção alguma. Uma variante do Omicron poderia ter desenvolvido uma nova maneira de entrar nas células, o que tornaria os anticorpos das vacinas inúteis. “Então, todos os nossos esforços serão um lixo”, disse ele.

Felizmente, esse não foi o caso.

O Dr. Segal e colegas usaram anticorpos de seis pessoas que receberam a vacina Pfizer sem ter tido Covid-19. Eles também analisaram os anticorpos de seis outras pessoas que haviam sido infectadas antes de receber a vacina da Pfizer.

Os pesquisadores descobriram que os anticorpos de todos os voluntários tiveram um desempenho pior contra o Omicron do que uma versão anterior do coronavírus. Em geral, a eficácia de seus anticorpos contra o Omicron caiu drasticamente, para cerca de um quadragésimo do nível visto quando testado com uma versão anterior do vírus. Este baixo nível de anticorpo pode não proteger contra a infecção de omicron sobrenadante.

Esse número não foi surpreendente, disse Teodora Hatziwano, virologista da Universidade Rockefeller que não esteve envolvida na pesquisa. “Isso é mais ou menos o que esperávamos”, disse ela.

As descobertas podem ajudar a explicar alguns dos eventos generalizados e de alto perfil causados ​​pela Omicron. Em uma festa de Natal em um escritório na Noruega, o vírus Parece que ele esta doente Pelo menos metade dos 120 participantes foram vacinados.

Doutor. Segal anunciar Resultados no Twitter na tarde de terça-feira.

Sua equipe encontrou uma diferença clara entre os dois grupos de voluntários. Os anticorpos de seis indivíduos não infectados foram muito fracos contra o Omicron. Mas entre os voluntários que contraíram Covid-19 antes da vacinação, cinco em cada seis ainda produziram respostas bastante fortes.

Uma razão para a diferença é que as pessoas vacinadas após a infecção produzem níveis mais elevados de anticorpos em comparação com as pessoas não infectadas.

O Dr. Segal disse que os testes não podem dizer muito sobre o quão bem os reforços protegem contra o Omicron até que os pesquisadores testem os anticorpos diretamente das pessoas que os receberam. Mas ele suspeitou que um nível elevado de anticorpos proporcionaria uma boa proteção. “Quanto mais você consegue, melhor”, disse ele.

Christian Andersen, pesquisador de doenças infecciosas do Scripps Research Institute em La Jolla, Califórnia, que não estava envolvido no novo estudo, concordou que as injeções de reforço provavelmente ajudariam a evitar a nova variante.

“Espero que os reforços tragam melhores níveis de proteção”, disse ele. “É importante ressaltar que os primeiros dados clínicos da África do Sul indicam que a imunidade – seja de vacinas ou infecções anteriores – permanece eficaz na prevenção de formas mais graves de Covid-19.”

O Dr. Hatziioannou estava menos certo sobre os reforçadores. Ela e seus colegas estão fazendo experiências com anticorpos do reforço para testar se eles produziriam a mesma proteção forte observada em pessoas que receberam vacinas após a infecção. “Eu quero dizer sim, mas temos que esperar”, disse ela.

A Pfizer e a Moderna disseram que estavam testando suas vacinas contra o Omicron e que seriam capazes de produzir vacinas sob medida para a variante em cerca de três meses.

Jesse Bloom, virologista do Fred Hutchinson Cancer Research Center, disse que o estudo reforçou a necessidade de acelerar o desenvolvimento de instantâneos específicos do omicron. Embora haja alguma incerteza sobre a prevalência da variante, disse ele, a melhor maneira de restaurar a proteção contra o omicron seria dar às pessoas uma vacina que contenha a informação genética do omicron.

“Dada a redução muito significativa nos títulos de anticorpos neutralizantes que estamos vendo aqui com Omicron”, disse ele, “certamente vale a pena avançar o mais rápido possível para fazer vacinas específicas de Omicron, contanto que pareça haver o potencial para ampla disseminação. “