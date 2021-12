Os médicos avaliam o impacto do COVID-19 nas crianças à medida que as vacinas aumentam

JERUSALÉM (Reuters) – Um mês depois que seu filho Eran se recuperou de um leve caso de COVID-19, Sarah Bitan levou a criança de três anos ao pronto-socorro. Ele estava com febre alta, erupção na pele, os olhos e a parte inferior do corpo estavam inchados e vermelhos, seu estômago doía e ele chorava de dor.

Betan disse que Ayran, que acabou sendo diagnosticado com síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica rara (MIS-C), também conhecida como síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ou PIMS, foi hospitalizado em outubro por uma semana e teve uma recuperação completa.

“É importante para mim dizer aos pais em todo o mundo que existe um risco. Eles devem saber”, disse Petain. Ele sofreu muito e eu sofri com ele ”.

Dois anos após o início da pandemia COVID-19, os médicos de todo o mundo estão aprendendo mais sobre como a doença afeta as crianças.

Embora os casos de doenças graves e morte ainda sejam mais raros entre os pacientes pediátricos do que entre os adultos, dezenas de milhares de crianças podem sofrer seus efeitos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA cita COVID-19 como uma das 10 principais causas de morte em crianças de 5 a 11 anos.

Uma fração muito pequena pode apresentar complicações, como PIMS, que afetam menos de 0,1% das crianças afetadas. “COVID prolongado” – sintomas persistentes semanas ou meses após a infecção – afeta crianças e adultos.

Um número crescente de países está tornando as vacinas COVID-19 elegíveis para crianças mais novas. A União Europeia começará uma campanha para vacinar crianças de 5 a 11 anos na próxima semana, enquanto uma campanha de vacinação semelhante nos EUA, que começou em novembro, parece estar perdendo ímpeto.

Os médicos esperam que o conhecimento que adquiriram não apenas melhore o tratamento, mas também ajude os pais a compreender os riscos do COVID-19 ao considerarem a vacinação de seus filhos.

“COVID e PIMS são considerações importantes para se vacinar”, disse Liat Ashkenazi Hovnong, chefe da clínica pós-coronavírus do Centro Médico Infantil Schneider em Israel.

A síndrome pré-menstrual (PIMS), que geralmente ocorre algumas semanas após a infecção pelo coronavírus, é causada pelo sistema imunológico que repentinamente entra em estado de aceleração, causando inflamação no coração, pulmões, rins, cérebro e órgãos gastrointestinais. As crianças afetadas podem passar até duas semanas no hospital e algumas requerem cuidados intensivos.

O CDC observou quase 6.000 casos de PIMS em todo o país, incluindo 52 mortes. É estimado em cerca de 3 casos por 10.000 crianças, de acordo com Audrey Dion do Hospital Infantil de Boston, aproximadamente em linha com algumas estatísticas europeias e com a estimativa israelense de 1 em 3.500 crianças afetadas e uma taxa de mortalidade de 1% -2%.

O Ministério da Saúde de Cingapura relatou seis casos de PIMS em mais de 8.000 casos pediátricos de COVID-19.

Os médicos dizem que aprenderam a melhor forma de tratar a doença, com a maioria das crianças se recuperando. Estudos no Reino Unido em crianças seis meses e um ano após o PIMS mostram que a maioria dos problemas foi resolvida.

“As crianças da segunda onda e agora da terceira onda (do COVID-19) estão se beneficiando das informações da primeira onda”, disse Karen Mushal, especialista em doenças infecciosas pediátricas do Great Ormond Street Hospital, em Londres.

Avaliação de seis meses por Moshal e colegas Postado em Lancet Lesões em órgãos são incomuns em crianças hospitalizadas com PIMS. Os sintomas crônicos, incluindo fadiga mental e fraqueza física, geralmente persistiam, mas se resolviam com o tempo.

“Eles se cansam mais rapidamente. Portanto, o trabalho escolar foi afetado porque eles só conseguem se concentrar por um período mais curto de tempo”, disse Mushal. “Entender isso é importante tanto para as famílias quanto para os jovens, porque eles podem ficar muito decepcionados, assim como para as escolas e professores entenderem como lidar com isso”.

Vários estudos no Reino Unido e nos Estados Unidos constataram que o PIMS tem maior probabilidade de afetar crianças negras, de ascendência hispânica e asiática, embora as razões para isso ainda sejam desconhecidas.

Determinar COVID prolongado em crianças apresenta um desafio ainda maior. Determinar sua prevalência depende de quais sintomas estão sendo observados e de quem as informações são coletadas – médicos, pais ou as próprias crianças, disse Ashkenazi Hovnong.

Zachi Grossman, presidente da Sociedade Pediátrica de Israel, disse que estimativas cautelosas são de que cerca de 1% das crianças infectadas com o coronavírus sofrerão de COVID por um longo tempo.

Ashkenazi-Hofnong disse que sua clínica tratou cerca de 200 crianças com COVID por um longo tempo.

Ela acredita que esta é apenas a “ponta do iceberg” entre crianças e adolescentes saudáveis ​​que, meses depois, apresentam sintomas como falta de ar, fadiga, dor no peito, dor de cabeça, tremores e tonturas.

“Isso pode afetar drasticamente a qualidade de vida”, disse ela.

Ações simples como subir escadas, correr para o ônibus ou simplesmente ficar em pé ou andar são intoleráveis, disse Ashkenazi-Hofnong. Algumas das crianças desenvolveram sintomas semelhantes aos da asma ou perda de audição, e algumas das crianças que andavam voltaram a engatinhar porque estavam muito cansadas e com dor.

Ela disse que a maioria das crianças se recupera com o tempo com a ajuda de fisioterapia e medicamentos. Cerca de 20% ainda sofrem.

Ashkenazi-Hofnong e Moshal observam um fardo adicional observado em crianças que tiveram TPM ou COVID por muito tempo – sentimentos de vergonha e desgraça.

“Fiquei tão chocado com isso”, disse Moshal, “você não pode culpar ou ter vergonha de sua doença.”

Reportagem adicional de Rami Amichai em Tel Aviv, Hana Konfinou e Rinat Harrach em Jerusalém. Aradhana Aravindan em Cingapura; Alistair Smoot e Josephine Mason em Londres e Stephanie Olmer Nebehay em Genebra; Escrito por Mayan Lobel. Edição de Michael Gershberg e Bill Bercrot

