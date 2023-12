‘Primeira Luz’ – Experimento de Ondas Atmosféricas da NASA captura as primeiras imagens da mesosfera

NASAO Experimento de Ondas Atmosféricas (AWE) capturou recentemente as primeiras imagens da mesosfera a partir de sua localização na superfície da Lua. Estação Espacial Internacional (Estação Espacial Internacional). O AWE foi instalado na estação espacial em 18 de novembro, e os comandos iniciais foram enviados ao instrumento em 20 de novembro. As primeiras imagens capturadas recentemente, ou imagens de “primeira luz”, representam um marco que confirma que o dispositivo está funcionando conforme projetado e pretendido. Funciona como esperado.

AWE fornece observações em escala global de ondas de gravidade atmosférica (AGWs) na mesopausa, 54 milhas (87 quilômetros) acima da Terra. Assim que os pesquisadores forem capazes de analisar as observações do AWE, eles serão capazes de estudar como os AGWs são formados por eventos atmosféricos na Terra e transportados através da atmosfera terrestre. Isto também nos ajudará a compreender o papel mais amplo dos AGWs na alta atmosfera conhecida como ionosfera, termosfera e mesosfera e os seus impactos no clima espacial.

AWE é liderado por Ludger Shirlis na Utah State University em Logan, e gerenciado pelo Explorers Program Office no Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland. O Laboratório de Dinâmica Espacial da Universidade Estadual de Utah construiu o instrumento AWE e fornece o centro de operações da missão.