Descendentes de mais de 90.000 judeus sebárticos tornaram-se cidadãos da Espanha e de Portugal.

JTA – Pelo menos 90.000 descendentes de judeus sebárticos tornaram-se cidadãos de Portugal ou Espanha desde 2015, de acordo com os dados mais atualizados dos dois países.

Estas leis visavam vingar a propaganda e investigação da perseguição religiosa desencadeada no final do século XV sobre as centenas de milhares de judeus que viveram e prosperaram na Península Ibérica.

Os dados divulgados no recente relatório anual sobre as tendências da imigração nos meios de comunicação espanhóis e portugueses mostram que a Espanha recebeu pelo menos 153.000 pedidos de cidadania, enquanto Portugal recebeu pelo menos 86.000 pedidos.

A Espanha concedeu cidadania a 36.000 candidatos, ou 23% do total que se candidatou. Portugal concedeu cidadania a 63 por cento dos requerentes ou mais de 54.000. Milhares de inscrições ainda estão pendentes em ambos os países.

Mais de dois terços dos candidatos em Portugal são israelenses, de acordo com uma reportagem do jornal Lisbon Observer neste domingo. Na Espanha, a participação dos israelenses era inferior a 5%, de acordo com dados do final de 2019.

Os dados mais recentes não incluem valores para 2021 em Portugal. Na Espanha, os dados estão disponíveis apenas para os primeiros três trimestres do ano, quando o país rejeitou pela primeira vez um grande número de candidatos à cidadania ao abrigo da Lei de Compensação.

Vista de uma rua em Lisboa, Portugal, em 1 de dezembro de 2018. (Nati Shohat / Flash90)

A Espanha rejeitou pelo menos 3.019 solicitações, todas exceto uma em 2021, devido ao temor de uma ação penal por parte dos requerentes, quando o procedimento de naturalização foi mais rígido. O país se recusou a decidir sobre uma série de casos, levantando objeções de candidatos no exterior. Portugal rejeitou apenas algumas centenas de indivíduos.

Descendentes de judeus expulsos da Espanha estão fechando a janela para preencher seus formulários de cidadania. A lei de cidadania espanhola permitia inicialmente inscrições por apenas três anos, mas o governo prorrogou duas vezes o prazo, inclusive em setembro passado, para calcular as questões burocráticas vinculadas ao COVID-19. Os candidatos que se inscreveram antes de setembro de 2021 têm até fevereiro de 2022 para concluir o reconhecimento de firma de seu pedido.

Enquanto isso, a lei portuguesa permanece aberta. Mas a revelação no mês passado de que um milionário russo-judeu, Roman Abramovich, havia obtido a cidadania em Portugal em abril, reacendeu o debate sobre a lei de 2015. Alguns legisladores portugueses propuseram no ano passado restringir os limites da lei, mas retiraram as alterações propostas em meio a protestos de grupos judeus.

Na Espanha, a lei de 2015 gerou debate sobre a concessão de cidadania aos descendentes de muçulmanos que foram expulsos durante o julgamento.

Em ambos os países, a comunidade judaica oficial verifica os pedidos e os envia apenas para aqueles que o governo considera confiáveis ​​para aprovação.