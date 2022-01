Enquanto a Inglaterra fica presa no meio do inverno, as coisas podem ficar um pouco deprimentes.

É por isso que muitos de nós anseiam por um fim de semana rápido para marcar os blues de janeiro.

Mas viajar hoje em dia pode ser assustador, com intermináveis ​​papéis, filas, testes de PCR e requisitos de entrada piores do que qualquer outra coisa.

Então MyLondon compilou uma lista de requisitos de entrada para alguns dos destinos de viagem mais populares da Europa.

Espanha



Todos os que entram na Espanha devem preencher um formulário de saúde online antes de chegar.

Você deve provar que recebeu ambas as doses da vacina pelo menos 14 dias antes de partir para a Espanha.

Os passageiros podem ser submetidos a testes adicionais, incluindo teste de temperatura no ponto de entrada, avaliação de saúde visual ou teste durante a chegada.

Se você estiver em um ‘país de alto risco’ (listado no site do governo) 14 dias antes de sua chegada, poderá estar sujeito a requisitos adicionais.

A violação desses requisitos pode resultar em uma multa de 3.000.

França





Os visitantes do Reino Unido estão proibidos de entrar na França a partir de 18 de dezembro, a menos que tenham um motivo válido.

Então, em 30 de dezembro, a França impôs uma proibição de visitar países britânicos que residam em outros estados da UE.

Se você estiver indo para a França, deverá fazer um teste PCR dentro de 24 horas antes da partida.

Você também precisará preencher um formulário de viagem internacional para provar o motivo pelo qual está ali por motivos essenciais.

Na chegada, todos os passageiros devem ser isolados por 48 horas, após as quais um PCR ou teste de antígeno negativo é necessário para sair do isolamento. Se não houver resultados de teste negativos, você deve se isolar por 10 dias.

Se você estiver em Paris, deve usar uma máscara ao sair de casa. Embora existam algumas exceções, quando se exercita.

Itália



Se você puder provar que está totalmente afetado, poderá entrar na Itália sem isolamento – mas ainda precisará preencher o Formulário de Localização do Passageiro.

Você deve apresentar prova de um teste de PCR negativo feito dentro de 48 horas antes de entrar.

No entanto, se você não conseguir um emprego duas vezes, precisará viajar em transporte privado até o seu destino e ficar isolado por cinco dias.

Você precisará de PCR após cinco dias de isolamento.

Grécia



Todos os viajantes para a Grécia devem preencher um Formulário de Localização do Passageiro antes de pousar.

Você também precisará comprovar um teste de PCR negativo feito nos próximos três dias.

Você pode ser solicitado a fazer um check-in rápido assim que chegar e, se tiver certeza, você deve se hospedar em um hotel isolado fornecido pelo governo grego.

A partir de 24 de dezembro, seu governo recomenda um exame expedido certificado de dois dias, dois dias e meio ou um teste PCR certificado na chegada à Grécia.

Se você entrar nesses países, o teste PCR feito nas próximas 72 horas deve ser negativo.

Obtenha uma autorização da Embaixada / Embaixada da Grécia no país (ou incluindo) para onde você está viajando.

Portugal





Na entrada, você precisará ter o comprovante do cartão de localização do passageiro e um certificado de decisão negativa do governo.

Se você não apresentar prova de teste negativo, a companhia aérea pode se recusar a levá-lo até lá.

Se você não for um residente legal e não puder fornecer o certificado de verificação apropriado, sua entrada pode ser negada.

Nesse caso, você terá que retirar um cheque no aeroporto por sua própria conta e poderá ser multado entre 300 e 800.

Se o seu teste for positivo, deve isolar-se em casa ou num local indicado pelas autoridades portuguesas até 14 dias.

Se vai viajar para Portugal a caminho de outro país, deve apresentar um certificado de teste COVID-19 negativo antes da partida, mesmo que não pretenda sair do aeroporto.

Madeira e Porto Santo

Antes de entrar, é necessário apresentar comprovante de vacinação e questionário para viajantes.

Açores

Ao entrar nos Açores, tem de apresentar o seu registo de vacinas e recuperação Covit-19 do Reino Unido (NHS Covid Pass) ou o certificado Covit Digital da UE ou um RT-PCR ou teste antigénico negativo efectuado nas 72 ou 48 horas antes da partida.

Se sua companhia aérea permitir que você embarque em um voo sem nenhuma das certificações acima, você deve se submeter a um teste Covit-19 na chegada.

