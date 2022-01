As propriedades em Portugal têm os seus próprios “números de identificação únicos”

Os ativos em Portugal terão os seus próprios “números de identificação únicos” ainda este ano.

De acordo com o jornal Público, um projeto piloto do governo será lançado no segundo semestre de 2022 e cobrirá inicialmente apenas propriedades rurais.

Ou seja, cada imóvel rural em todo o país terá um número de identificação único.

O projeto pode ser expandido para incluir propriedades urbanas no futuro, acrescenta o Público.

A iniciativa é considerada o primeiro passo para a criação de uma base de dados aberta de ativos em Portugal.

“Este pode ser um momento importante para a reforma imobiliária em Portugal”, disse Anabella Pedroso, a secretária de Relações Exteriores da Justiça, citada pelo jornal.

Os proprietários de imóveis hoje estão sobrecarregados com vários números associados aos seus ativos, explicou o Secretário de Estado, acrescentando que este novo número exclusivo que cobre todos os aspectos de uma propriedade tornará suas vidas muito mais fáceis.

O Número de Identificação do Prédio (NIP), como é oficialmente chamado em português, pode ter a mesma parcela de cidadania que o Cartão de Cidadão – mas, neste caso, propriedade.

O esquema segue a criação do Balcão Único do Prédio (BUPi), que permite aos proprietários rurais atualizarem seus cadastros que não estão correta e geograficamente identificados sem seus documentos.

O projecto decorrerá numa primeira fase nas designadas Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) – zonas com maior risco de incêndios e zonas onde é promovida a gestão geral da agricultura e silvicultura, nomeadamente no centro de Portugal. Será implementado inicialmente em apenas uma ou duas, com vistas à adesão ao programa ao longo de 2023.

Embora nem todas as propriedades em Portugal tenham definido um prazo para a obtenção do seu próprio PNI – o sucesso desta iniciativa é tal que “os proprietários devem identificar e registar os seus bens” – com os responsáveis ​​por “um número significativo de bens” com o seu próprio PNI , incluindo áreas urbanas, até o final de 2025.

michael.bruxo@algarveresident.com