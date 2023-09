DeAndre Swift é o homem que enfrenta os Buccaneers – NBC Sports Philadelphia

TAMPA – Com Kenny Gainwell de volta da lesão e com D’Andre Swift tendo um grande desempenho na semana 2, era justo imaginar como o tempo de jogo seria abalado no running back.

Na vitória dos Eagles por 25-11 sobre os Buccaneers, Swift foi o melhor linebacker e aproveitou ao máximo.

Swift começou o jogo e jogou 43 snaps (54%) liderando os running backs. Mas ainda vimos muitos de Gainwell, que jogou 37 snaps (46%). Rashaad Penny estava ativo, mas não viu nenhuma ação. Boston Scott (concussão) estava inativo. Lembre-se, na abertura, Genuel superou Penny por 41-19.

Embora Gainwell tenha jogado muito no final, o jogo de Swift estava muito pesado no início. Swift teve um ótimo desempenho:

Rápido: 43 recepções, 16 corridas, 130 jardas (8,1), 1 recepção para 8 jardas.

Gainwell: 37 recepções, 14 corridas, 43 jardas (3,1), uma recepção para 5 jardas.

Embora Swift tenha sido claramente mais produtivo na segunda-feira, muitos dos ataques de Gainwell chegaram no final do jogo, quando os Eagles estavam em situações de corrida claras. Mas Swift foi ótimo. Ele se tornou o primeiro running back dos Eagles desde LeSean McCoy em 2014 a ter jogos consecutivos de mais de 130 jardas corridas.

Outras observações ofensivas

• Jalen Hurts jogou todos os 80 snaps, apesar de ter entrado em jogo com sintomas semelhantes aos da gripe. E quatro de seus cinco atacantes também jogaram todos os snaps. Landon Dickerson jogou 55 snaps antes de sair com uma contusão no joelho. Sua Opeta fez 25 snaps em sua posição na guarda esquerda.

• DeVonta Smith jogou 79 dos 80 snaps, seguido por AJ Brown (66), Olamide Zacchios (44) e Bretting Kofi (4). Quez Watkins estava inativo devido a uma lesão no tendão da coxa. Brown teve um grande dia com 9 recepções para 131 jardas. Zakka conseguiu seus dois primeiros passes do ano para 58 jardas e um touchdown.

• Dallas Goedert jogou 74 dos 80 snaps, Jack Stoll jogou 41 e Grant Calcaterra jogou 12. Os Eagles usaram cerca de 12 jogadores neste jogo e realmente se abriram. Stoll foi titular.

Observações defensivas

• Reed Blankenship, Nicholas Morrow e Darius Slay jogaram todos os 47 snaps. James Bradberry errou apenas um e foi movido para dentro e para fora a noite toda. No único snap que errou, ele acertou em cheio e saiu correndo do campo, deixando Josh Jobe do lado de fora.

• Os Eagles giraram ligeiramente na ponta do níquel. Quando Bradbury estava lá, Jobe era o cornerback externo. Ele acabou jogando 27 snaps. O segurança novato Sidney Brown jogou 12 snaps antes de sair com uma lesão no quadril. Ele jogou o suficiente para ter um grande PBU contra Mike Evans na zona vermelha.

• Zach Cunningham jogou o segundo maior número de snaps entre os linebackers, com 36, mas Christian Ellis rodou e jogou 8 snaps.

• Rotação DT: Fletcher Cox 32, Jordan Davis 21, Jalen Carter 21, Milton Williams 17, Marlon Tupoluto 8, Kentavious St. 4. Este grupo ainda é muito sólido. Tuipulotu teve um sack em um de seus oito snaps.

• Rotação de borda: Josh Sweat 32, Haason Reddick 31, Brandon Graham 17, Derek Barnett 11, Nolan Smith 6.

