Jalen Hurts sofreu sintomas semelhantes aos da gripe durante a vitória dos Eagles

Tim McManusRedator da equipe ESPN3 minutos para ler

O lançamento preciso de Jalen Hurts encontrou Olamide Zaccheaus para o Eagles TD Jalen Hurts corre e encontra Olamide Zachous para um touchdown no segundo quarto.

Tampa, Flórida– O quarterback do Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, confirmou que jogou com sintomas semelhantes aos da gripe durante a vitória de segunda-feira à noite por 25 a 11 sobre o Tampa Bay Buccaneers.

“Estamos apenas fazendo isso”, disse Hurts, descrevendo o que seria necessário para nos livrarmos disso. “Não é a primeira vez que enfrento isso ou tenho que brincar com algo assim. Isso sempre acontece nas noites de segunda-feira, por qualquer motivo.”

Não foi só a dor. O centro Jason Kelce disse que vários Eagles estavam fora devido ao mau tempo antes do jogo.

“Parece que todo mundo no mundo está vivendo agora”, disse ele. “Está crescendo de novo. Tivemos muitos caras no time esta semana… Provavelmente é essa época do ano agora na Filadélfia.”

No entanto, o ataque foi reduzido a 472 jardas, liderado por performances de alto vôo do running back D’Andre Swift (130 jardas corridas) e do recebedor AJ Brown (9 recepções, 131 jardas).

O lado defensivo dos Eagles, Brandon Graham, brincou depois que Hurts, que recentemente assinou com a marca Nike Jordan, estava apenas tentando ser como Mike, que marcou 38 pontos para o Chicago Bulls na vitória sobre o Utah Jazz nas finais da NBA de 1997 durante a negociação. com doença. Não foi tão épico: Hurts teve uma noite de altos e baixos, arremessando e correndo para touchdowns ao mesmo tempo em que lançava algumas interceptações. Mas ele ficou impressionado com seus dois arremessos.

Seu retorno a Tampa teve algum significado. Foi a visão da derrota dos Eagles por 31-15 para os Bucs que encerrou a temporada de 2021. Hurts fez 23 de 32 para 258 jardas com um TD e uma interceptação naquela noite. Um assistente técnico dos Buccaneers que estava se preparando para o jogo foi ouvido dizendo: “Esse cara não sabe ler [the defense]Hortz observou durante a semana que esses comentários serviriam como “uma pequena inspiração extra”.

“É um sentimento que nunca esqueci”, disse Hurts sobre a derrota nos playoffs. “E as coisas correram muito bem desde então.”

Hurts melhorou seu recorde na temporada regular para 17-1 como titular desde aquela derrota.