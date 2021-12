Cronograma de lançamento do Falcon 9 com Turksat 5B – Spaceflight Now

O foguete Falcon 9 da SpaceX está programado para decolar do Cabo Canaveral na quinta-feira, rumo ao leste sobre o Atlântico para colocar o satélite de comunicações turco Turksat 5B em órbita cerca de 33 minutos depois.

O foguete de 229 pés (70 metros) se prepara para ser lançado da Plataforma 40 no Cabo Canaveral Air Force One, na Flórida, durante uma janela de lançamento de 90 minutos às 10:58 pm EDT (0358 GMT domingo).

Acima do foguete está o satélite de comunicações Turksat 5B, uma espaçonave fabricada pela Airbus Defense and Space em Toulouse, França, e de propriedade da Turksat da Turquia.

Após a implantação do estágio superior de um foguete Falcon 9 em uma órbita de transferência elíptica, a espaçonave Turksat 5B usará seus propulsores elétricos a bordo para impulsionar-se em uma órbita geoestacionária circular a mais de 22.000 milhas (quase 36.000 km) acima do equador.

Com base no projeto do satélite Eurostar E3000EOR da Airbus, a Turksat fornecerá serviços de retransmissão de dados e transmissão de TV para clientes comerciais e governamentais turcos.

O primeiro estágio do booster Falcon 9 foi configurado para carregar a carga útil do Turksat 5B em dois voos anteriores. Cada metade da cobertura de carga útil reutilizável do Falcon 9 foi movida em uma missão anterior.

A linha do tempo abaixo mostra a sequência de lançamento do vôo do Falcon 9 com o Turksat 5B.

Fonte de dados: SpaceX

T-0: 00: 00: decolar

T + 0: 01:00: É 1

T + 0: 01: 12: Q Máx.

T + 0: 02: 33: Miku

T + 0: 02: 37: Capítulo da Fase 1

T + 0: 02: 44: Ignição do primeiro estágio

T + 0: 03: 24: Descarte da Carenagem

T + 0: 06: 27: A queima começa a entrar no primeiro estágio

T + 0: 08:06: SECO 1

T + 0: 08:42: Patamar da Fase 1

T + 0: 26: 43: Ignição do segundo estágio

T + 0: 27: 44: SECO 2

T + 0: 32: 45: capítulo 5B. Caixas de engrenagens

