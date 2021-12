O primeiro caso de Vermont da variante Omicron confirmado

Kristin Soychak, que trabalha na escola secundária local, à esquerda, se prepara para realizar um teste rápido do antígeno Covid-19 em um aluno no Prédio de Segurança Pública de Enosburgh na sexta-feira. O Departamento de Saúde de Vermont anunciou o primeiro caso confirmado da variante Omicron do Covid-19 no sábado. Foto de Glenn Russell / VTDigger

O primeiro caso de Vermont relacionado com Omicron Variável O departamento de saúde do estado anunciou que um caso confirmado do vírus Covid-19 foi confirmado no sábado.

A amostra foi coletada em 8 de dezembro de um paciente na casa dos 30 anos no condado de Lamuel, de acordo com um comunicado à imprensa do departamento de saúde. Essa pessoa foi totalmente vacinada e apresentou sintomas leves, de acordo com o comunicado.

O comissário de saúde Mark Levine disse no comunicado que os resultados não foram inesperados e “veremos mais casos identificados nos próximos dias”.

O Departamento de Saúde disse que pesquisas globais indicam que a variante Omicron está se espalhando mais rápida e eficientemente do que a Delta, a cepa dominante atual.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças prevêem que qualquer pessoa infectada com Omicron pode espalhar o vírus para outras pessoas, mesmo que tenha sido vacinada ou não apresente sintomas. Os cientistas continuam a pesquisar a gravidade da doença associada ao Omicron e a eficácia das vacinas contra ela.

O Departamento de Saúde instou Vermonters a se vacinar e receber doses de reforço, citando a possibilidade Omicron Ela se tornará a cepa dominante nos próximos meses.

“À medida que a eficácia das vacinas primárias começa a diminuir, os reforços fornecem a proteção necessária contra resultados ruins, incluindo doenças graves, hospitalização e morte, especialmente para pessoas cuja idade ou condições de saúde as tornam vulneráveis”, disse Levine.

O anúncio vem um dia depois do prefeito de Burlington, Miro Weinberger anunciado na sexta-feira que a cidade detectou assinaturas de uma mutação “muito limitada” associada a um omicron em suas águas residuais, indicando que ele provavelmente estava localizado lá. Após o anúncio, Levine disse que o primeiro caso de Omicron poderia ser confirmado “dentro de alguns dias”.

“Não posso deixar de enfatizar isso o suficiente: todos os Vermonters devem ser protegidos tanto quanto possível, o mais rápido possível. Portanto, seja vacinado, vacine crianças com 5 anos ou mais, e se você vai receber o reforço, faça-o o mais rápido possível.” ”, Disse Levine.

Inscreva-se para receber nosso guia sobre o surto global de coronavírus e seu impacto em Vermont, com os mais recentes desenvolvimentos entregues em sua caixa de entrada.

Você avaliou esta história? Em caso afirmativo, por favor, apoie a imprensa sem fins lucrativos para VTDigger durante nossa campanha de associação de fim de ano hoje. Seu presente promoverá nossa imprensa local e enviará 10 refeições para um banco de alimentos em Vermont. Ajude-nos a enviar 40.000 refeições de 4.000 leitores até a véspera de Ano Novo!