Coronavírus dos EUA: Omicron assumirá neste inverno, Fauci diz que os americanos devem se preparar para ‘algumas semanas difíceis a meses’

“Ele vai assumir”, disse Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas do país, sobre a variante do Omicron no “Estado da União” da CNN, no domingo, pedindo aos americanos que se vacinem e tomem doses de reforço. “E tenha cuidado com tudo o mais que você fizer: quando você viajar por seus espaços internos aglomerados, use uma máscara.”

“Não podemos fugir de Jake, não podemos”, disse ele ao repórter da CNN Jake Tapper. “Porque com o Omicron, com o qual estamos lidando, vai ser difícil de algumas semanas a meses conforme avançamos no inverno.”

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os casos de Omicron dobram a cada 1,5 a 3 dias com uma disseminação documentada. E nos Estados Unidos, espera-se que se torne a “cepa dominante” nas próximas semanas, disse o diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos na sexta-feira.

Christina Maxuris, Artemis Moustachian e Laura Studley, da CNN, contribuíram para este relatório.

