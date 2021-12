COVID Los Angeles: County relata quase 10.000 novos casos, o maior desde janeiro

LOS ANGELES (CABC) – Em meio à disseminação do Omicron e um aumento nas reuniões de feriados e viagens, o número de novos casos COVID-19 no condado de Los Angeles saltou para quase 10.000 na sexta-feira – o maior número em 11 meses.

Os 9.988 novos casos marcam a primeira vez desde que uma vacina se tornou publicamente disponível que o número diário de novas infecções está se aproximando de 10.000. A última vez que houve esse pico foi em janeiro de 2021. Representa um aumento de 20 vezes em um mês, já que o número de novos casos caiu para menos de 500 no final de novembro, de acordo com dados do condado.

O lado bom da estatística desoladora é que, com uma vacina agora amplamente disponível, o número de mortes por COVID-19 não aumentou no mesmo nível que o número de casos.

O condado relatou 21 novas mortes por COVID-19 na sexta-feira. Em comparação, em janeiro de 2021, o número de mortes rotineiramente permaneceu acima de 200 por dia. Especialistas em saúde observam, no entanto, que os números de mortes tendem a atrasar novos casos, o que significa que um aumento nas mortes ainda é possível em um futuro próximo.

No início desta semana, a Diretora de Saúde Pública do condado, Barbara Ferrer, disse que a área está passando por “um dos picos mais agudos que já vimos durante o curso da pandemia”.

Casos de COVID-19 aumentam drasticamente em Los Angeles

“Esses números mostram que estamos entrando em um momento desafiador durante as férias”, disse ela. “Se nossos números de casos continuarem a aumentar em um ritmo rápido ao longo desta semana e na próxima, podemos olhar para o número de casos que não vimos antes.”

A taxa de positividade de 7 dias do condado saltou para 9,6%, ante 4,6% no início da semana.

Os novos números não incluem resultados de kits de teste caseiros, que não foram informados ao condado.

Os sites de teste também estão vendo um aumento significativo de visitantes.

“Esta caminhada é incrível”, disse Christina Haidette, que trabalha no local de testes do parque do Departamento de Saúde de Long Beach. “Para ser sincero com vocês, esses números que vimos ontem, meu site nunca viu. Este site é menor e costumamos atender no máximo 100 pacientes por dia. Ontem atendemos mais de 1.500.”

Na quarta-feira, o governador Gavin Newsom colocou Novas medidas para desacelerar a propagação do vírus na Califórnia Inclui autorização aprimorada para profissionais de saúde, acesso de teste aumentado para estudantes e horário de funcionamento expandido em locais de teste.

O governador disse que as horas de teste serão estendidas nos centros administrados pelo estado que já atingiram a capacidade máxima. A Califórnia estabeleceu 6.288 locais de teste em todo o estado.

Na semana passada, o Newsom, que impôs sua primeira ordem de bloqueio em todo o estado em março de 2020, alertou sobre o potencial para um aumento nos casos e reimposta uma regra exigindo que todos usem máscaras em reuniões públicas internas.