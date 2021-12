O Telescópio Espacial James Webb fez uma manobra crucial para determinar sua trajetória

a Telescópio espacial James Webb Realmente a caminho.

O enorme observatório foi lançado hoje (25 de dezembro) do espaçoporto europeu em Kourou, Guiana Francesa, às 7h20 EST (12h20 GMT). Depois de apenas 12,5 horas, a espaçonave iniciou uma manobra vital em sua jornada de um mês para seu futuro local avançado, enquanto o observatório realizava uma queima de 65 minutos que terminou às 8:55 pm EDT (0155 GMT), de acordo com A Declaração da NASA.

O telescópio espacial está programado para orbitar um ponto no espaço conhecido como Ponto Lagrangiano do Sol da Terra 2 ou L2, que fica a 1 milhão de milhas (1,5 milhão de km) da Terra, no lado oposto ao sol. A espaçonave cobriu os primeiros 10% desse vôo 12 horas após o lançamento. Então, quando o telescópio estava 100.000 milhas (160.000 km) de distância a Terra, o observatório fez uma queima decisiva para garantir que chegasse ao seu destino com segurança.

De acordo com a NASAChamada de queimadura de correção de meio-curso 1a ou MCC1a, essa queimadura foi a mais importante das três queimaduras que a espaçonave incorreria durante seu vôo para L2, e a única cujo sincronismo deve ser particularmente cuidadoso.

Uma espaçonave muitas vezes precisa realizar uma manobra de trajetória nas horas após o lançamento para compensar as diferenças sutis em onde seu foguete deposita o maquinário, no entanto, esse esgotamento de Webb incluiu uma limitação crítica, de acordo com a NASA: a espaçonave não podia desacelerar. Porque isso requer acondicionamento, expondo seus órgãos ultra-sensíveis ao calor o sol.

Em vez disso, o observatório só pode aumentar sua velocidade, então a sequência de lançamento do observatório é projetada para errar no lado de um míssil Ariane 5 que fornece um pouco menos de energia do que o necessário, não um pouco mais. A queima de MCC1a foi uma oportunidade para o observatório ajustar seu caminho em direção a L2.

Também durante a primeira fase da viagem do observatório, o presidente Joe Biden agradeceu às equipes por trás do telescópio por seu trabalho no projeto.

Biden escreveu em um jornal tweet Postado esta noite. “Webb é um exemplo brilhante do poder do que podemos alcançar quando sonhamos grande. Sempre soubemos que esse projeto seria uma empreitada arriscada, mas com grandes riscos vêm grandes recompensas.”

Com a queima do MCC1a concluída, o observatório executou com sucesso os dois únicos procedimentos que requerem um tempo específico. A partir de agora, as etapas de implantação serão realizadas de maneira flexível e não em determinados momentos.

No entanto, o próximo marco na jornada de um mês da JWST ocorrerá cerca de um dia após o lançamento, de acordo com Linha do tempo da NASA, quando a espaçonave lança o conjunto de antenas coaxiais, que contém uma antena de comunicação principal, para apontar de volta para a Terra.