Hamas publica vídeo de reféns israelenses em Gaza e exige que Netanyahu concorde com a troca de prisioneiros

O Movimento de Resistência Islâmica, Hamas, enfrenta uma raiva crescente por parte Ataques terrestres e aéreos do exército israelenseUm pequeno videoclipe foi divulgado na segunda-feira mostrando três dos mais de 230 reféns que Israel afirma ter sido mantido pelo grupo durante o ataque terrorista mortal de 7 de outubro. Sentadas entre duas outras pessoas, aparentemente todas entre os detidos na Faixa de Gaza pelo Hamas, uma das três mulheres dirigiu uma mensagem apaixonada directamente ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, zombando dele por não ter conseguido evitar um ataque do Hamas e por não ter conseguido garantir sua libertação. Dos prisioneiros.

Nenhuma outra pessoa aparece durante o vídeo e não está claro até que ponto a mulher que falou estava disposta a fazer os seus comentários, ou se os reféns foram sujeitos a coerção.

Captura de tela de um vídeo divulgado pelo Hamas em 30 de outubro de 2023, mostrando três mulheres entre cerca de 220 pessoas mantidas reféns pelo Hamas na Faixa de Gaza. Retirado de um vídeo divulgado pelo Hamas



A mulher que fala é Danielle Aloni, que foi sequestrada com sua filha enquanto visitava a família no Kibutz Nir Oz, que foi O local do ataque brutal lançado pelo Hamas Em 7 de outubro. Ela começou por se dirigir a Netanyahu, dizendo: “Você prometeu libertar-nos a todos. Em vez disso, nós suportamos o seu fracasso político e militar.”

Aloni aponta para um “erro” cometido pelos líderes de Israel em 7 de Outubro, dia em que os militantes do Hamas varreram o sul de Israel, matando cerca de 1.400 pessoas e raptando mais de 200, segundo autoridades israelitas, incluindo soldados e civis, desde crianças a idosos.

“Ninguém apareceu. Ninguém estava nos observando”, diz Aloni, sem explicar a que erro se referia.



A sua carta, que ela supostamente entregou a pedido dos combatentes do Hamas que a detinham, pergunta ainda se o governo israelita, que em grande parte tem Intensificou seu ataque aéreo e operações terrestres Em Gaza, nos últimos dias, “Você quer matar todos nós? Você quer matar todos nós com um exército?”

“Libertem-nos agora”, gritou ela, referindo-se depois à proposta do Hamas de libertar todos os seus reféns em troca da libertação de quase seis mil membros do Hamas que se diziam detidos em prisões israelitas.

“Libertem seus prisioneiros. Libertem todos nós. Voltemos para nossas famílias!” “Agora! Agora!”, diz Aloni, ficando cada vez mais emocionado antes de gritar para a câmera.

Num comunicado divulgado pouco depois da publicação do vídeo, o gabinete de Netanyahu condenou o vídeo como “propaganda psicológica cruel” do Hamas e comprometeu-se a “fazer tudo o que estiver ao seu alcance para devolver todas as pessoas raptadas e desaparecidas às suas casas”.

A declaração incluía uma citação atribuída a Netanyahu na qual ele dizia: “Dirijo-me a Yelena Trupanov, Daniel Aloni e Ramon Kirscht, que foram sequestrados pelo Hamas, que está cometendo crimes de guerra. Eu abraço vocês. Nossos corações estão com você e com os outros. sequestradores.”

O Primeiro-Ministro acrescentou na declaração: “Estamos a fazer o nosso melhor para devolver todas as pessoas raptadas e desaparecidas à sua terra natal”.



Acredita-se que Trupanova, mostrada à direita no vídeo, também tenha sido sequestrada em Nir Oz, enquanto a terceira mulher, Kirshet, teria sido sequestrada no Kibutz Nirim.

Até agora, o Hamas libertou apenas quatro dos reféns que fez em 7 de Outubro: duas mulheres israelitas e dois cidadãos israelitas-americanos. Ela acrescentou que os quatro foram libertados por razões humanitárias.

Uma idosa israelita libertada na semana passada disse à imprensa no dia seguinte que, depois de ter sido espancada durante o rapto, os seus captores a trataram com gentileza durante as duas semanas em que permaneceram reféns num armazém subterrâneo do Hamas em Gaza.

O Hamas já havia divulgado dois vídeos mostrando reféns, mas o clipe postado online na segunda-feira foi a primeira vez que um prisioneiro foi visto ou ouvido prestando depoimento.

O Hamas, que há muito é classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, por Israel e pela maioria dos países europeus, afirmou – sem fornecer qualquer prova – que mais de 50 reféns foram mortos pelo bombardeamento contínuo de Israel na Faixa de Gaza ao longo dos últimos três semanas.

Nota do editor: A referência anterior neste artigo de que Aloni falava de um “erro” cometido em 2 de outubro foi corrigida para refletir que ela se referia a 7 de outubro, data do ataque terrorista do Hamas.

