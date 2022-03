Com Robert Pattinson no comando, por que a longa história de ‘Batman’ lança uma sombra sobre os fãs

Criado em 1939, Batman não é o primeiro super-herói nem necessariamente o melhor. Mas os vários métodos de adaptá-lo à tela despertaram paixão excessiva entre os fãs, incluindo reações inesperadas quase histéricas. Isso incluiu os uivos que saudaram Michael Keaton nos anos 80 (reconhecidamente uma escolha não convencional) e talvez mais notavelmente Ben Affleck em 2013.

no entrevista de dezembro Com Howard Stern, Affleck admitiu sentir-se “magoado” através de uma petição online que circulou contra ele estrelando “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”. De sua parte, Stern observou que os fãs de Batman têm um histórico de reclamações “não importa quem consiga o papel”.

Ao longo dos anos, os fãs que buscavam devoção aos quadrinhos tiveram motivo de preocupação e ceticismo de Hollywood.

Veio a janela principal para os quadrinhos do Batman nos anos 70, que era um desvio da frivolidade e do exagero que caracterizavam o programa de TV do Batman dos anos 60 – com o programa “Wap! Bam! Boo!” Gráficos – para uma visão mais escura do guarda-cabeça.

