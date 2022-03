Marisa Tomei retorna do Homem-Aranha alega que não pagou por Pete Davidson ‘Rei de Staten Island’

Marisa Tomei tenta fazer controle de danos depois Esta semana ela alegou que estava dura porque interpretou a mãe de Pete Davidson Rei de Staten Island.

“Na verdade, eu estava conversando com Pete hoje, porque eu estava tipo, ‘Eu não fui pago por isso. Você fez? Ela disse: nesta era de transparência, podemos conversar? rocha rolante Em uma entrevista publicada quinta-feira sobre o filme dirigido por Judd Apatow, que foi escrito por Davidson, e foi baseado na perda de seu pai, um bombeiro, durante o 11 de setembro.

Tommy rapidamente deu seguimento a essa afirmação ousada, deixando de lado a preocupação de pagar porque ela se divertiu.

“A abordagem de Judd à gentrificação – uma abordagem ampla – foi aterrorizante”, acrescentou. “Estou com todas essas situações. Isso foi muito libertador. Realmente mudou a maneira como abordo cada personagem a partir de agora.”

O comentário push foi enterrado em uma sessão de perguntas e respostas, enquanto Tommy discutia sobre interpretar a desonesta tia de Tom Holland, Mae, em Homem-Aranha: Não há espaço para casa E a Ele perdeu um Oscar, que ela ganhou em 1993 de Melhor Atriz Coadjuvante primo Vinnie. (Acontece que a estátua de ouro estava escondida na casa de sua mãe.)

Mas parece que alguém tropeçou no comentário descuidado, dizendo Sexta página O sábado que só o Tommy não foi pagomas ela recebeu mais de um milhão de dólares adiantados.

Uma fonte próxima à produção disse: “Marissa Tomei foi paga 100% pelo filme”. “Ela está obviamente confusa.”

Eles disseram que enquanto os representantes de Tommy não responderam ao pedido de comentário do The Daily Beast rocha rolante A atriz já pagou pelo filme. Ele ficou mais confuso com Tommy em referência a “vagos detalhes contratuais”.

rei de Staten Island, No qual Davidson estrelou e atuou como produtor executivo, foi lançado em junho de 2020. A comédia negra continuou a faturar US$ 40 milhões em meio à pandemia, superando seu orçamento de US$ 35 milhões. de acordo com O repórter de Hollywood.

Mas, independentemente do suposto problema de push, Tommy tinha tanta certeza de que ela se divertiu muito durante o filme que até elogiou Davidson, dizendo: “Ele é muito real e não é filtrado, mas é muito sensível. Então ele é uma combinação quase irresistível. E ele é bonito. Embora eu tenha jogado[his mom]. “