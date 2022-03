A estrela de My Three Sons e Disney, Tim Considine, faleceu aos 81 anos cercada pela família.

Tim Considine, mais conhecido como o famoso ator da Disney na década de 1950, e como o irmão mais velho da série de sucesso My Three Sons, morreu aos 81 anos.

O ator veterano faleceu em sua casa no bairro de Mar Vista, em Los Angeles, na quinta-feira, 3 de março, no meio de sua família.

Sua morte foi anunciada publicamente por seu filho Christopher Considine, depois compartilhada no Facebook por sua estrela de My Three Sons, Stanley Livingston.

RIP: O ator veterano Tim Considine faleceu em sua casa no bairro Mar Vista de Los Angeles na quinta-feira, 3 de março.

Livingston, que interpretou Richard ‘Chip’ Douglas durante a décima segunda temporada do seriado, escreveu: ‘Só quero dizer como estou triste ao saber que meu amigo mais velho e irmão mais velho substituto, Tim Considine, faleceu ontem.

Na tela, Tim também interpretou meu irmão mais velho, Mike, em My Three Sons. Tim e eu somos amigos há mais de 70 anos.

Ele terminou o post com um post: “Nossos corações estão com sua esposa Willie e filho Christopher – e toda a família Considine. Tim passou pela vida do seu jeito! Ele fará falta a todos que o conheceram. Eu te amo irmão… RASGAR!”

RIP: A estrela de My Three Sons, Stanley Livingston, compartilhou uma homenagem tocante a Considine nas mídias sociais, um dia após sua morte

RIP: Disney prestou homenagem a Considine em um post no Twitter em 4 de março, um dia após sua morte

Nascido em uma família do show business, seu pai John Considine Jr. Vine em Hollywood em 1930.

Indiscutivelmente os papéis de atuação mais famosos de Considine como um jovem adolescente foram em Spin e Marty, e mais tarde na década de 1950 em Hardy Boys, os quais apareceram como segmentos de 15 minutos no The Mickey Mouse Club.

Após mais de seis décadas desses papéis, a Disney foi às mídias sociais para homenagear Considine, escrevendo em um post no Twitter: “Lamentamos informar o falecimento da lenda da Disney Tim Considine”.

Surto: Após o sucesso com a Disney na década de 1950, Considine estrelou My Three Sons de 196 a 1965, embora o show tenha durado até 1972; Na foto com Don Grady, Stanley Livingston, William Frawley e Fred McMurray

Em 1960, Considine conseguiu o papel em My Three Sons, uma série sobre três irmãos criados por seu pai viúvo, interpretado por Fred McMurray, que se tornou um grande sucesso.

Ele desempenhou o papel de Mike Douglas de 1960 a 1965 antes de deixar o show para buscar outras oportunidades. A série seria executado até 1972, terminando após 12 temporadas.

Sua biografia cinematográfica começou com o drama The Clown, estrelado por Red Skelton e Jean Greer, e incluiu Her Twelve Men (1954), a comédia The Shaggy Dog (1959) e mais notavelmente o épico filme biográfico de guerra Patton (1970). . O épico filme biográfico de guerra ganhou sete Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original.

O ator também se destacou por trás das câmeras, escrevendo episódios de televisão para a NBC. Ele também publicou livros e escreveu uma coluna convidada para a The New York Times Magazine.

Considine deixa para trás sua esposa de 42 anos, Willett Hunt, e seu filho, Christopher.